Manchester United-Manchester City, Premier League: formazioni, pronostici

Manchester United-Manchester City è una partita valida per la decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:30: tv, formazioni, pronostici.

È la settimana dei big match nei principali campionati europei e la Premier League non farà eccezione, proponendo un succulento derby di Manchester nel posticipo domenicale. Il divario tra United e City si è certamente ampliato negli ultimi anni – i Cityzens lo scorso maggio hanno realizzato il Treble come fecero i Red Devils nel 1999 – ma la stracittadina non perde un grammo di fascino. E resta una partita in cui può succedere di tutto, una sfida dalle dinamiche assolutamente imprevedibili.

Nell’ultimo precedenti in campionato, infatti, a spuntarla fu proprio la squadra di Erik ten Hag (2-1), che interruppe un digiuno di circa due anni. Pep Guardiola poi si prese la rivincita a giugno, pochi giorni prima della finale di Champions League con l’Inter, prevalendo sullo United a Wembley, nella finalissima di FA Cup (2-1). Le due squadre oggi stanno vivendo dei momenti diametralmente opposti e la classifica parla chiaro. Il Manchester United è solo ottavo, ancora ben lontano dal quarto posto, e sta provando ad uscire dalla prima crisi stagionale, che ha fatto vacillare la panchina del tecnico olandese. Dopo la sconfitta con il Galatasaray in Champions League, vista come il cosiddetto punto di non ritorno, i Red Devils hanno tirato fuori gli attributi vincendo le tre gare successive: prima i due successi risicati con Brentford e Sheffield United in campionato e poi quello in coppa contro il Copenaghen (1-0), con l’ex interista Onana che ha riscattato le prestazioni negative delle scorse settimane parando un rigore ai danesi nei minuti di recupero.

Il City ha ripreso a correre

Ha dovuto fare i conti con le prime sconfitte stagionali anche City dopo due mesi in cui la squadra di Guardiola non ha fatto altro che inanellare successi.

Ma si è trattato solo di una lieve flessione, come hanno confermato la vittoria nell’ultimo turno di campionato con il Brighton, battuto 2-1 all’Etihad Stadium, ed il successo in Champions League con lo Young Boys (1-3 ed ennesima doppietta di Haaland), che ha permesso al tecnico catalano di ipotecare la qualificazione ai quarti di finale. I Cityzens non sono più primi ma restano a due punti dal Tottenham capolista. Guardiola nel derby ritrova un elemento imprescindibile come Rodri, ma dovrà fare a meno dello squalificato Akanji. Dall’altro lato ten Hag spera di recuperare Casemiro, ancora non al meglio.

Come vedere Manchester United-Manchester City in diretta tv e in streaming

Manchester United-Manchester City è in programma domenica alle 16:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il pronostico resta aperto come in ogni derby che si rispetti ma è indubbio che al momento sia il City ad avere maggiori certezze rispetto ai cugini. Il Manchester United nelle ultime tre partite ha vinto ma ha faticato contro avversari inferiori. Fiducia ai Cityzens in una partita che dovrebbe riservare gol e spettacolo, anche alla luce dei problemi difensivi che stanno riguardando entrambe.

Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Reguilon; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva; Doku, Julian Alvarez, Foden; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2