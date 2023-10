Athletic Bilbao-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Valencia è una partita dell’undicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La sconfitta contro il Barcellona la scorsa settimana è arrivata immeritata. L’Athletic Bilbao di Valverde ha dimostrato, ancora una volta, di avere delle qualità importanti, non solo tecniche, ma anche caratteriali. La classifica d’altronde dice questo: sesto posto con 17 punti e la possibilità di avvicinarsi a quelle che stanno davanti. E tutto lascia presagire che sarà, appunto, così.

Sì, andrà probabilmente così nonostante il Valencia dopo la sosta e dopo un lungo periodo di appannamento abbia ritrovato la vittoria contro il Cadice in casa. Ma in questo avvio di campionato così come spesso successo negli ultimi anni la formazione ospite non è quasi mai riuscita a trovare quella continuità che servirebbe per fare un campionato di vertice. Inutile dire che non è il Valencia che nei primi anni duemila riusciva ad arrivare in finale di Champions League. Ci si deve abituare ormai ad una squadra che ogni anno cerca di dare il massimo per un campionato importante ma che rischia così come successo nella passata annata, di ritrovarsi nelle zone basse della graduatoria e di giocarsi la salvezza fino alla fine.

Insomma, la gara di questo pomeriggio sembra essere ben indirizzata verso un risultato abbastanza scontato.

Dove vedere Athletic Bilbao-Valencia in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Valencia è una gara valida per l’undicesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Gara che darà un’importante vittoria all’Athletic Bilbao in un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive. Ma su chi si prenderà i tre punti ci sono davvero pochissimi dubbi.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Valencia

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; D Garcia, Ruiz de Galarreta; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Paulista, Gaya; Pepelu, Guerra; Perez, D Lopez, Amallah; Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1