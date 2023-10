Sheffield United-Manchester United, Premier League: formazioni, pronostici

Sheffield United-Manchester United è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Se Erik ten Hag ha potuto vivere queste due settimane di sosta per le nazionali con una certa – si fa per dire – spensieratezza, lo deve principalmente a Scott McTominay.

Lo scozzese, entrato a tre minuti dalla fine al posto dell’ex viola Amrabat nella partita con il Brentford, con una strepitosa doppietta in pieno recupero ha permesso al Manchester United di evitare quella che sarebbe stata la terza sconfitta consecutiva, che avrebbe potuto far seriamente vacillare la panchina del tecnico olandese. Il 2-1 alle Bees può essere quella scarica di adrenalina che serviva come il pane ai Red Devils, reduci da due prestazioni rivedibili contro Crystal Palace in campionato (0-1) e Galatasaray in Champions League (2-3). La pressione nei confronti dell’ex allenatore dell’Ajax, in ogni caso, rimane forte: le prossime due partite sono da vincere a tutti i costi; la prima contro lo Sheffield United ultimo in classifica con un solo punto; la seconda invece è quella di coppa con i danesi del Copenaghen, da non sbagliare visto che lo United non ha collezionato neppure un punto nella manifestazione più importante e rischia di essere eliminato.

Ten Hag nella trasferta di Bramall Lane dovrebbe recuperare Casemiro ma i problemi più grossi sono difesa, ancora orfana di Lisandro Martinez, Varane e Reguilon.

Vedremo se la sosta ha fatto bene allo Sheffield United, che finora ha dato l’impressione di non aver assorbito il salto di categoria. Le Blades, tornate in massima serie dopo due anni di purgatorio, sono state un autentico disastro. L’unico punto è arrivato nello scontro diretto con l’Everton: da quel momento in poi la squadra di Paul Heckingbottom ha rimediato altre quattro sconfitte, incassando complessivamente 15 gol e segnandone solo due.

Come vedere Sheffield United-Manchester United in diretta tv e in streaming

Sheffield United-Manchester United è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Manchester United non dovrebbe commettere passi falsi contro quella che al momento è la squadra peggiore della Premier League, alle prese con una difesa colabrodo (22 gol subiti). Non è da escludere, tuttavia, che le Blades riescano a segnare almeno una rete alla fragile retroguardia dei Red Devils, tutt’altro che ermetica nelle ultime partite.

Le probabili formazioni di Sheffield United-Manchester United

SHEFFIELD UNITED (3-4-2-1): Foderingham; Trusty, Ahmedhodzic, Robinson; Bogle, Norwood, Souza, Thomas; Hamer, McAtee; Archer.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lindelof, Reguilon; Amrabat, McTominay; Bruno Fernandes, Mount, Rashford; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3