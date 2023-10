Manchester United-Brentford è una partita dell’ottava giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Stando a quanto riporta la stampa d’oltremanica, la posizione di Erik ten Hag rimane ben salda nonostante la sconfitta in Champions League contro il Galatasaray, la sesta da quando è iniziata la stagione per il Manchester United. I Red Devils in coppa sono fermi a quota zero punti, mentre in campionato per il momento devono accontentarsi di un deludente decimo posto, già a -7 dal quarto posto.

La situazione, insomma, è di quelle critiche, non una novità a queste latitudini, anche se il club sembra intenzionato a dare fiducia al tecnico olandese, di sicuro non il solo responsabile di quest’avvio nettamente al di sotto delle aspettative. Un altro scivolone prima della sosta per le nazionali, tuttavia, potrebbe far seriamente vacillare la panchina dell’ex allenatore dell’Ajax. La pressione sarà parecchia sulle sue spalle durante il match con il Brentford ad Old Trafford, una gara che lo United deve vincere a tutti i costi per non complicare ulteriormente le cose. Ten Hag, che in difesa dovrà fare a meno di Lisandro Martinez, Shaw, Malacia e Reguilon, dovrebbe confermare l’ex Fiorentina Amrabat nel ruolo di terzino sinistro e far partire dal 1′ Antony, reintegrato nonostante le accuse di violenza domestica da parte dell’ex fidanzata e rimasto fuori a lungo.

Momento particolare pure per il Brentford, grande rivelazione delle ultime due stagioni. Le Bees non vincono dallo scorso agosto, quando si aggiudicarono il derby con il Fulham.

Domenica scorsa la squadra allenata dal danese Thomas Frank ha messo fine all’emorragia di sconfitte pareggiando 1-1 in casa del Nottingham Forest. Un punto che fa morale dopo i tre k.o. di fila con Newcastle, Everton ed Arsenal (League Cup). In classifica il Brentford è quattordicesimo ma tra le squadre della parte destra è quella che ha segnato più gol (10) malgrado l’assenza del suo cannoniere Toney, che sta scontando una lunga squalifica per calcioscommesse: l’inglese dovrà restare fuori ancora quattro mesi.

Come vedere Manchester United-Brentford in diretta tv e in streaming

Manchester United-Brentford è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Brentford non è più quello di qualche mese fa anche se questo Manchester United non è nelle condizioni di sottovalutare nessuno dopo le ultime uscite. Diamo fiducia ai Red Devils, ma dovendo fare i conti con una difesa così rimaneggiata è improbabile che riescano a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Manchester United-Brentford

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Evans, Amrabat; Casemiro, Mount; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund.

BRENTFORD (4-3-3): Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock, Hickey; Jensen, Norgaard, Janelt; Mbeumo, Maupay, Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1