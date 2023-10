Manchester United-Galatasaray, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Manchester United-Galatasaray è una partita della seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, pronostici.

Sabato scorso si è verificato un nuovo tonfo del Manchester United, proprio quando i Red Devils stavano iniziando a dare segnali di ripresa.

Il Crystal Palace, che soltanto qualche giorno prima era stato travolto 3-0 in League Cup, si è preso un’immediata rivincita, espugnando Old Trafford (0-1) e rallentando la rincorsa degli uomini di Erik ten Hag, che al momento occupano un anonimo decimo posto dopo aver conquistato a malapena 9 punti in 7 partite. Bottino insoddisfacente per quelle che sono le ambizioni del club. Anche in Champions League Bruno Fernandes e compagni si trovano già costretti a rincorrere: hanno perso in maniera rocambolesca contro il Bayern Monaco all’esordio e, per ora, sono l’unica squadra a quota zero, dietro anche a Galatasaray e Copenaghen. Tardiva la reazione dello United all’Allianz Arena: la doppietta di Casemiro negli ultimi minuti di gioco non è servita ad evitare la sconfitta (4-3). Con i bavaresi che hanno, di fatto, già “prenotato” il primo posto, per i Red Devils sarà fondamentale vincere le altre partite, a partire da quella con i campioni di Turchia. Il Galatasaray ha debuttato con un pareggio (2-2) ma ha rischiato clamorosamente di capitolare davanti al proprio pubblico contro un avversario, sulla carta, inferiore.

Che rischio per i turchi all’esordio

I giallorossi, che in un gruppo così complicato, sono chiamati quantomeno ad assicurarsi il terzo posto e garantirsi la “retrocessione” in Europa League, hanno riacciuffato i danesi solamente all’ultimo respiro dopo essere finiti sotto di ben due gol.

Decisiva l’espulsione di Jelert a metà ripresa, che ha lasciato in dieci uomini la formazione di Neestrup, poi raggiunta dai gol di Boey e Teté. In campionato invece il Galatasaray non sta sbagliando un colpo: dopo il pareggio all’esordio con il Kayserispor, il club di Istanbul le ha vinte tutte, comprese le ultime tre contro Basaksehir, Istanbulspor ed Ankaragucu. C’è però chi ha fatto meglio, come ad esempio i rivali del Fenerbahçe, unici ancora a punteggio pieno in Super Lig. Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, contro il Manchester United dovrà fare a meno di Ziyech, uno dei tanti acquisti estivi: davanti il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Icardi, supportato da Zaha (ex Crystal Palace), Mertens e Akturkoglu. Tante assenze invece per ten Hag, soprattutto in difesa, dove verrà riproposto Amrabat nel ruolo di terzino sinistro. Out sia Reguilon che Lisandro Martinez.

Come vedere Manchester United-Galatasaray in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

Lo United non può sbagliare dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per il secondo posto. La reazione dei Red Devils arriverà ma, alla luce delle tante assenze in difesa, è assai probabile che il Galatasaray riesca a segnare almeno una rete ad Old Trafford.

Le probabili formazioni di Manchester United-Galatasaray

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Lindelöf, Reguilón; Casemiro, Amrabat; Mount, Bruno Fernandes, Rashford; Højlund.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Boey, Davinson Sánchez, Bardakcı, Angeliño; Torreira, Demirbay; Zaha, Mertens, Aktürkoğlu; Icardi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1