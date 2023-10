Tennis, il reel manda a fuoco il web: Halloween a luci rosse

Tennis, con un solo reel è riuscita a mandare il web in fiamme. Chi non vorrebbe passare Halloween insieme a lei?

Halloween si fa sempre più vicino e l’affascinante protagonista del nostro articolo ha condiviso un post a tema su Instagram scatenando subito l’entusiasmo dei fan. Chi non vorrebbe trascorrere la notte più tenebrosa dell’anno in compagnia sua? Soprattutto dopo aver visto il suo sensualissimo costume: uno spettacolo che ha infiammato il mondo del web.

Il tennis l’ha conquistata quando era appena una bambina. Da allora, la meravigliosa Angelina Dimova ha dato tutta se stessa per seguire la sua passione più grande. L’atleta, originaria dell’Ucraina, si è trasferita in Florida per perfezionarsi. Tuttavia, con il passare degli anni, si è progressivamente lasciata lo sport alle spalle. Oggi è una modella e influencer che, sui social, fa sognare migliaia e migliaia di utenti con i suoi post.

La 22enne è sempre molto attiva online e, nonostante abbia abbandonato le competizioni da professionista, continua a mantenersi in allenamento condividendo spesso i suoi esercizi con i follower. Tra i suoi amori più grandi, spiccano anche le macchine sportive: Lamborghini, Mercedes, Mustang e tanti altri gioiellini. Angelina è impegnata, tra le varie cose, in un’attività dedicata al noleggio di veicoli di lusso.

Tennis, Angelina Dimova pronta per Halloween: il costume è da perdere la testa

Tra auto da sogno e scatti in cui sfoggia tutto il suo charme, la Dimova si è costruita un notevole seguito online. Il suo profilo Instagram può vantare oltre 800mila follower, che delizia quotidianamente con le sue foto. L’ex giocatrice di tennis dai capelli biondi è dotata di una bellezza mozzafiato e di un fisico avvenente e scolpito che lei stessa mette in mostra in abiti succinti, lingerie ed intimo da capogiro.

Di recente Angelina ha lasciato tutti a bocca aperta con il reel che potete vedere qui sotto. Questo ha scatenato le reazioni dei fan i quali, più che spaventarsi, si sono rifatti gli occhi davanti allo charme irresistibile della modella. La Dimova, nel video a tema Halloween, esce da un quattro ruote con indosso solamente slip e reggiseno neri, abbinati a stivali con tacco a spillo alti fino alle ginocchia.

A completare la sua “mise” un paio di ali da angelo e un aureola, in un travestimento total black. “Ci saranno feste di Halloween questo fine settimana per me e il mio alter ego?” ha domandato ai fan nella didascalia che accompagna il post, venendo sommersa in pochissimo tempo dai loro like e commenti: per Angelina, ora, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta.