Che schianto Federica Masolin: il tubino fa perdere la testa ai fan

Che schianto Federica Masolin: la conduttrice non perde mai il suo charme e, con il tubino sfoggiato di recente, ha fatto perdere la testa ai fan.

Tra le conduttrici più apprezzate (e desiderate) del panorama c’è senza dubbio lei. Federica Masolin, volto della Formula 1 di Sky Sport, ha conquistato il pubblico per merito della sua professionalità e determinazione, ma anche grazie al suo incredibile fascino. La giornalista dai capelli bruni e il sorriso raggiante si è fatta strada a partire da uno stage presso la nota azienda quando aveva solo 20 anni. Oggi sono tantissimi i fan che la seguono con affetto.

Tutto, per Federica Masolin, è cominciato quando era giovanissima. Una volta terminata l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si è laureata in Letteratura Moderna, e aver fatto un po’ di gavetta con realtà a livello locale, la giornalista milanese è approdata nella famiglia di Sky Sport. Con il passare del tempo è riuscita a ritagliargli uno spazio sempre più grande.

Prima di diventare il volto di punta della Formula 1, la conduttrice si è dedicata alla copertura della Seria A maschile e femminile di pallavolo. È poi passata al calcio e alle Olimpiadi (in particolare quella di Londra del 2012 e quella di Sochi del 2014). La svolta, tuttavia, è arrivata grazie a Sky Motori, che le ha permesso di trovare finalmente la sua dimensione.

Federica Masolin, social impazziti: l’abito a tubino fa sognare

Con l’inizio della UEFA Champions League, Federica Masolin è tornata ad occuparsi del mondo del calcio, riscuotendo come sempre un grande successo tra i tifosi e i fan. In molti, però, sperano che il suo non sia un allontanamento definitivo dalla Formula 1. Ad ogni modo, in questi giorni la giornalista si sta dedicando alla famosa manifestazione calcistica e, sui social, non mancano gli aggiornamenti ai follower.

Federica rende ogni giorno i fan partecipi della sua quotidianità tramite i post e le storie che condivide su Instagram. Il suo profilo è seguitissimo e i fan non perdono mai occasione per ricordarle quando sia splendida, oltre che talentuosa. Tanto che ormai la conduttrice si è affermata come una vera e propria icona di bellezza.

D’altronde, il suo fascino non è mai passato inosservato e sono molti gli utenti a cui fa girare la testa. Di recente, questi ultimi sono rimasti senza parole davanti all’immagine che vi proponiamo qui sopra. Lo scatto è apparso tra le storie della meravigliosa Masolin e la mostra dietro le quinte dello show dedicato proprio alla UEFA.

Per le registrazioni, Federica ha optato per un abito a tubino grigio che le calza semplicemente alla perfezione, sottolineando la sua silhouette e le sue curve. La giornalista, bellissima come sempre, guarda sorridente l’obiettivo, nella foto che ha stregato tutti.