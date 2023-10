Formazioni ufficiali Juventus-Verona: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium. Le ultime dritte.

Da pochi istanti sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Verona. Snodo molto importante per la compagine di Allegri, che dopo la vittoriosa trasferta di Milano, vuole lanciare un altro segnale importante alla concorrenza.

Negli ultimi incroci di campionato contro gli scaligeri, però, i bianconeri hanno sofferto e non poco la verve e l’intraprendenza dei gialloblu. Allegri sceglie per dieci/undicesimi la formazione che ha battuto il Milan. Al centro dell’attacco ritorna Dusan Vlahovic, che farà coppia con un Moise Kean. A centrocampo spazio nuovamente a Mckennie, Locatelli e Rabiot, con Weah e Kostic sulle corsie esterne. Dal canto suo, il Verona non ha alcuna intenzione di fare da comparsa. Lo dimostra lo schieramento adottato da Baroni, che si presenta a Torino con il tandem offensivo composto da Bonazzoli e Djuric. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Terracciano; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; Duda; Bonazzoli, Djuric.

Juventus-Verona, il pronostico marcatori

Moise Kean marcatore. L’attaccante della Juventus, ancora a digiuno di gol dall’inizio della stagione, ha dimostrato di essere in ottima condizione. Tuttavia, almeno fino a questo momento, gli è mancato il guizzo vincente con il quale riuscire a finalizzare quelle occasioni che comunque è stato in grado di costruire. Difficile che Kean non riesca a trovare il bandolo della matassa ancora a lungo. Contro una squadra che potrebbe tenere piuttosto alto il suo baricentro, non è escluso che l’attaccante della Juventus riesca a trovare spazi invitanti da attaccare per esaltare le sue doti fisiche.

Juventus-Verona, probabili ammoniti e tiratori

Doig e Faraoni da una parte, Rabiot e Mckennie dall’altra: gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti delle due squadre potrebbero rappresentare variabili tattiche interessanti. Difficilmente la Juve agirà su ritmi molto alti, almeno in avvio. L’atteggiamento attendista dei bianconeri potrebbe permettere agli scaligeri di presentarsi dalle parti di Szczesny. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, occhio a Terracciano e a Magnani.