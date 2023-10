Atalanta-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Genoa è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Sfoglia l’album dei ricordi Gian Piero Gasperini. Sì, perché prima della “favola” Atalanta, l’allenatore di Grugliasco tentò di far diventare grande anche il Genoa, guidato a più riprese tra gli anni ’00 e quelli ’10, con i rossoblù che nel 2009 arrivarono persino a sfiorare una storica qualificazione alla Champions League.

Non una partita banale, dunque, per il tecnico della Dea, chiamato a voltare pagina dopo la sconfitta patita a Roma contro la Lazio (3-2) nell’ultima giornata prima della sosta. Un match rocambolesco deciso da un gol del biancoceleste Vecino nel finale e che ha vanificato la momentanea rimonta dei nerazzurri firmata Ederson e Kolasinac. Nella Capitale si sono visti pregi e difetti di una squadra che finora ha sempre faticato ogni qualvolta ha incontrato un avversario di livello: qualcosa di simile era accaduto a settembre nel match di Firenze, conclusosi guarda caso con lo stesso risultato. Il 3-2 dell’Olimpico ad ogni modo ha interrotto una striscia positiva di ben cinque partite (quattro vittorie e un pareggio) che durava proprio dalla sfida del “Franchi”. La Dea, tuttavia, è ancora imbattuta tra le mura amiche: non una buona notizia per un Genoa che lontano da Marassi è decisamente meno efficace. Dopo la bella vittoria contro la Lazio i rossoblù di Alberto Gilardino fuori casa hanno racimolato un solo punto. Meritavano sicuramente qualcosa in più nella partita di due settimane fa con il Milan (0-1) decisa da un discusso gol di Pulisic a tre minuti dal ’90, convalidato nonostante le proteste dei liguri per un tocco di mano.

Atalanta-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini riavrà il laterale Ruggeri, che scenderà in campo con una maschera protettiva dopo la rottura del setto nasale in seguito ad una colluttazione con il compagno di squadra Nasti in Under-21. Assente Koopmeiners, che non tornerà prima di novembre. Davanti Lookman dovrebbe essere inizialmente preferito a Scamacca.

Fa gli scongiuri invece Gilardino per quanto riguarda il recupero di Retegui: il centravanti italoargentino dovrebbe andare almeno in panchina. Il tecnico rossoblù riproporrà il 4-5-1 utilizzato contro il Milan: sarà Gudmundsson a rivestire il ruolo di prima punta.

Come vedere Atalanta-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Genoa, in programma domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Poco equilibrio negli ultimi confronti tra queste due squadre: il Genoa ha vinto solamente una delle 13 sfide andate in scena in massima serie. E a Bergamo non vince addirittura dal 2016. Il pareggio, in ogni caso, è un risultato che è venuto fuori spesso negli ultimi anni: ce ne sono stati quattro dal 2020 in poi. Si può però dare fiducia all’Atalanta, che in casa quest’anno tende a sbagliare poco e che finora non ha mai fallito contro avversari alla portata. La Dea, poi, è l’unica a non aver ancora subito gol davanti al proprio pubblico.

Le probabili formazioni di Atalanta-Genoa

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

GENOA (4-5-1): Leali; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0