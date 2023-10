Milan-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Milan-Juventus è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Serie A è pronta a regalare di nuovo emozioni e spettacolo dopo la sosta per gli impegni delle nazionali in cui l’argomento principale è stato lo scandalo scommesse. Una vicenda che ha riguardato da vicino – anche se indirettamente – proprio Milan e Juventus, le due grandi protagoniste dell’atteso posticipo domenicale della nona giornata di campionato.

Due dei giocatori finiti nel registro degli indagati della Procura di Torino sono Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. Il primo ha deciso fin da subito di collaborare con gli inquirenti ed ha già trovato l’accordo per il patteggiamento, che lo costringerà a restare fuori per 7 mesi. Tonali invece oggi è un giocatore del Newcastle, ma fino alla passata stagione era un pilastro del Milan di Stefano Pioli, prima di trasferirsi in Inghilterra la scorsa estate per circa 80 milioni di euro. È probabile che anche lui intraprenda lo stesso percorso di Fagioli dopo aver rivelato di aver scommesso in passato anche sui rossoneri. Ma, scandalo Scommessopoli a parte, la sfida tra Milan e Juve – un test importantissimo per entrambe – rischia di essere “rovinata” dalle numerose assenze, sia da una parte che dall’altra. Ad ogni modo ci arrivano meglio i rossoneri, che dovranno a fare a meno di due colonne portanti come Maignan e Theo Hernandez. La squadra di Pioli è prima in classifica, da sola: esclusa la debacle nel derby con l’Inter, ha sempre vinto. Prima della sosta c’ha pensato il nuovo innesto Pulisic, contro il Genoa (0-1) a regalare il settimo successo al tecnico rossonero.

Hanno 4 punti in meno gli uomini di Massimiliano Allegri, reduci dalla netta vittoria nel derby della Mole con il Torino (2-0), arrivata nonostante le assenze di Chiesa e Vlahovic.

Milan-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Non solo Maignan, Pioli dovrà fare a meno anche del vice Sportiello, che si è fatto male in allenamento. In porta andrà dunque il terzo portiere, Mirante, tra l’altro ex del match. A sinistra toccherà a Florenzi sostituire Theo Hernandez, mentre il centrocampo sarà composto da Musah, Reijnders e Adli. Davanti confermato il trio Pulisic-Giroud-Leao.

Dall’altro lato Allegri spera di recuperare sia Vlahovic che Chiesa. Ci sono buone possibilità per quanto riguarda il primo, più difficile invece ci riesca il secondo, che dovrebbe in ogni caso andare in panchina. Problemi anche in difesa, dove mancherà capitan Danilo, fattosi male in nazionale: con Gatti e Bremer ci sarà dunque Rugani.

La sfida tra Milan e Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Una gara dal pronostico aperto, probabilmente più del previsto, a causa delle tante assenze da una parte e dall’altra. Il Milan non perde da cinque gare di fila con la Juve, ed in quattro di queste è riuscito pure a tenere la porta inviolata. Trend che potrebbe essere invertito: i bianconeri approfitteranno verosimilmente delle numerose defezioni nella difesa del Diavolo per segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1