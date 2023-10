Serie A, i tre calciatori con più Expected Goals ancora fermi a zero reti

Serie A, chi sono i tre calciatori che hanno avuto finora più occasioni da gol senza riuscire a segnare: presto o tardi si sbloccheranno.

Con il passare degli anni i numeri e le statistiche stanno cercando di rendere scientifico ciò che non potrà mai esserlo: il gioco del calcio. Qualsiasi tendenza numerica è sempre pronta a essere smentita da un momento all’altro, eppure studiare questi numeri non è tempo sprecato come accade con i ritardi dei numeri nelle estrazioni del Lotto e del Superenalotto.

Un recente e non più nuovissimo strumento a disposizione degli amanti delle statistiche sono gli Expected Goals, che in parole molto povere calcolano le possibilità di fare gol a seconda della posizione in cui si effettua un tiro verso la porta avversaria.

Serie A, gol in arrivo per questi tre giocatori

Parlando dei bomber più famosi del campionato di Serie A, ad esempio, si può notare com Osimhen del Napoli abbia fatto semplicemente il suo dovere, segnando 6 gol a fronte di 6,23 expected goals (d’ora in poi scriveremo xG). Lautaro Martinez è stato invece incredibilmente efficace: 10 gol segnati con 5,73 xG. L’attaccante dell’Inter è riuscito a fare gol anche da posizioni difficili, insomma, al contrario del suo compagno di reparto Marcus Thuram: 2 gol su 3.44 xG.

Dany Mota Carvalho del Monza è il calciatore con più xG (2.47) a non avere ancora segnato. Completano il podio Florian Thauvin dell’Udinese (2.30 xG) e Tijjani Reijnders (1.87) del Milan.

Tra i calciatori solitamente titolari, seguono nella classifica Davide Zappacosta dell’Atalanta, Sandri Lovric dell’Udinese, Francesco Caputo dell’Empoli e Dan Ndoye del Bologna. Statistiche queste che fanno capire anche come siano calciatori messi dagli allenatori nelle condizioni di arrivare con una certa facilità al tiro in porta.

I calciatori sopra elencati, se titolari e se impiegati nella stessa posizione in cui hanno giocato nelle scorse partite, si candidano così a futuri marcatori del campionato di Serie A. A patto di aggiustare un po’ la mira.