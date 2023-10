I pronostici di domenica 22 ottobre: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati minori.

La nona giornata di Serie A prosegue questa domenica con altre cinque partite in programma: la Salernitana dopo il cambio di allenatore e l’arrivo di Pippo Inzaghi punta sul calore dell’Arechi per sbloccarsi contro il disastroso Cagliari che non ha invece cambiato ancora guida tecnica. Risultato positivo alla portata per la Salernitana, così come per l’Atalanta in casa contro il Genoa.

Chiude il posticipo tra Milan e Juventus in cui sono attesi almeno due gol complessivi in una sfida in cui i rossoneri dovrebbero evitare la sconfitta approfittando dei numerosi acciacchi tra le fila dei bianconeri.

Pronostici altre partite

Nella Ligue 1 francese il Monaco è favorito sul Metz in una partita da almeno tre gol complessivi, stesso discorso nella Liga spagnola in Barcellona-Athletic Bilbao.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Milan vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Milan-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Salernitana o pareggio (in Salernitana-Cagliari, Serie A, ore 15:00)

• Monaco (in Monaco-Metz, Ligue 1, ore 17:05)

• Villarreal (in Villarreal-Alavés, Liga, ore 18:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Monaco-Metz, Ligue 1, ore 17:05

• Barcellona-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Bologna-Frosinone, Serie A, ore 15:00

• Sampdoria-Cosenza, Serie B, ore 16:15

• Colonia-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

Venezia vincente e almeno un gol per squadra (in Reggiana-Venezia, Serie B, ore 18:30)