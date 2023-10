Tennis, Dimitrov si è già consolato: nuova fiamma dopo Madalina

Tennis, con Madalina Ghenea è finita ma Grigor Dimitrov si è subito consolato: le foto sui social parlano chiaro.

Questo è uno di quei casi in cui è del tutto legittimo parlare di fulmine a ciel sereno. Perché nessuno si aspettava che questa coppia naufragasse tanto presto. I presupposti perché durasse sembravano esserci tutti, ma evidentemente il feeling che c’era fra loro non è bastato a impermeabilizzare la relazione, ufficializzata alle porte dell’estate.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato la fine della storia d’amore tra il tennista Grigor Dimitrov e l’attrice Madalina Ghenea, ma sta di fatto che si sono allontanati e che è oramai è piuttosto evidente. Non postano più niente insieme, loro che erano legatissimi, già da svariate settimane. E tutti i contenuti degli ultimi mesi, che li ritraevano raggianti e sorridenti, sono scomparsi dai social network dalla sera alla mattina. Morale della favola: anche uno stolto si accorgerebbe del fatto che non sono più una coppia. Tanto più che la bella rumena, dalla sera alla mattina, ha fatto piazza pulita di tutti i contatti di cui era follower: adesso non segue più nessuno, men che meno il re del tennis di cui sembrava follemente innamorata. Un segnale piuttosto eloquente, insomma.

C’è dell’altro: qualche giorno fa, l’attrice e beniamina di Instagram ha postato un meme attraverso il quale potrebbe aver punzecchiato proprio il suo ex fidanzato. Se così fosse, significherebbe che la loro storia non è finita del tutto pacificamente. Che c’è sotto qualcosa e che ci sono, in questo marasma, una vittima ed un carnefice.

Tennis, dopo Madalina arriva lei: Dimitrov in love

Mentre la Ghenea si toglie i sassolini dalla scarpa a mezzo social, Grigor dà l’impressione di essere tranquillissimo. Sta postando contenuti a più non posso e sembra, soprattutto, essersi già consolato, dopo l’addio alla stella del cinema e dei social network.

Nelle scorse ore, infatti, l’affascinante tennista bulgaro ha pubblicato tramite Instagram Stories un bel po’ di scatti. Prima si è pavoneggiato un po’ nei camerini di un negozio di lusso, poi ha condiviso svariate foto della sua nuova fiamma. Che non è una donna, occhio a non farvi castelli. Si tratta, bensì, di una delle automobili più iconiche che esistano al mondo. Un modello unico nel suo genere, un gioiello di rara bellezza.

Parliamo della Lamborghini Miura, di cui esistono al mondo poche centinaia di esemplari. Dimitrov deve averla scovata in qualche museo dell’automobile e se n’è innamorato perdutamente, al punto da aver scritto, in calce alla foto, “My love”. Ha ottimi gusti, non c’è che dire, l’ex compagno della Ghenea. Tanto in fatto di donne, quanto di motori.