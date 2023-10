Tennis, Dimitrov e Madalina ai ferri corti: la stoccata viaggia sui social

Tennis, il post inequivocabile viaggia sui social: tutta la verità sulla rottura tra il tennista bulgaro e l’attrice rumena.

A volte non c’è bisogno di confermare. Certe cose sono talmente chiare e lampanti che non serve ufficializzarle o commentarle. Come in questo caso, per esempio. Non ci vuole un genio a capire che la coppia dell’estate è scoppiata e che farebbe meglio, la relativa fandom, a farsene una ragione.

Poco importa che Grigor Dimitrov e Madalina Ghenea sembrassero così in sintonia ed affiatati. Non sempre basta che ci sia feeling, perché una relazione vada avanti e si consolidi. E infatti, per quanto riguarda il tennista e l’attrice, non è stato sufficiente. I diretti interessati non hanno smentito nulla di tutto quello che è stato detto e scritto in questi giorni, ragion per cui è evidente che le cose stiano come si legge sui social e sulla stampa. Che la loro storia d’amore, cioè, dopo pochi mesi di frequentazione, sia già naufragata.

I primi indizi social erano stati inequivocabili. Dall’oggi al domani, tutte le foto che il re del tennis bulgaro e la showgirl di origini rumene avevano postato negli ultimi tempi erano scomparse dal cyberspazio. Il fatto che non si seguissero più a vicenda su Instagram, poi, non aveva fatto altro che avvalorare questa tesi. E in casi del genere, si sa, 2+2 fa sempre 4.

Tennis, la Ghenea vuota il sacco: la verità sulla rottura con Dimitrov

Credete che questi indizi non siano sufficienti ad ipotizzare che Madalina e Grigor abbiano rotto? Sappiate, allora, che nelle scorse ore un’altra “spia” si è illuminata, andando a completare il quadro.

Finora la Ghenea non aveva fatto parola di tutto ciò, ma un contenuto da poco condiviso nelle Instagram Stories ci fa pensare che, in qualche modo, abbia voluto rompere questo silenzio. Quello che c’è scritto nel meme che ha postato non è esplicitamente rivolto al suo ex fidanzato, ma qualcosa ci fa pensare che, in realtà, sia proprio così.

“Quando finalmente la verità salta fuori e tu avevi ragione su tutto quanto”. È questa la traduzione della frase che accompagna il meme comparso nel profilo di Madalina. Una frase che lascia intendere che qualcosa sia accaduto dietro le quinte e che possa trattarsi, di conseguenza, di una vera e propria stoccata all’indirizzo del tennista di Haskovo, in Bulgaria. E se non siete ancora sufficientemente sazi, niente paura: qualcosa ci dice che questa storia è appena iniziata e che, quanto prima, tutta la verità verrà a galla.