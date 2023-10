Tennis, lontano dai social, lontano dal cuore: sipario sulla coppia dell’estate

Tennis, i social non mentono mai. L’indizio su Instagram è schiacciante: la coppia dell’estate è già scoppiata.

Siamo nell’era delle relazioni 3.0. E capire quando una storia è giunta al capolinea, al giorno d’oggi, non potrebbe davvero essere più facile di così. Non c’è bisogno di attendere la famigerata fuga di notizie, come una volta: basta dare un’occhiata, anche solo fugace, ai profili social dei personaggi che c’interessano, per farci un’idea della situazione.

Era da qualche tempo che la coppia dell’estate non postava più foto e contenuti. E infatti, è bastato perlustrare le loro bacheche Instagram per realizzare subito che qualcosa, probabilmente, non va. No, non ci riferiamo a Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, che potrebbero comunque avere attraversato, di recente, una piccola crisi. Il loro profilo di coppia si era improvvisamente svuotato di tutti gli scatti e filmati postati negli ultimi mesi, il che era bastato ad azionare le sirene del gossip. Una foto insieme aveva però messo tutti a tacere, benché resti evidente che qualcosa, nel loro modo di gestire pubblicamente il rapporto, sia cambiato. I due tennisti, infatti, non pubblicano più nulla che li riguardi come coppia.

Sta succedendo qualcosa di completamente diverso, invece, sul fronte della relazione tra l’attrice Madalina Ghenea e il tennista Grigor Dimitrov. Avevano ufficializzato la loro storia a ridosso dell’estate, con uno scatto piccante che li ritraeva insieme. Hanno trascorso insieme il resto della bella stagione ma, con l’inizio dell’autunno, qualcosa s’è incrinato. O così, per lo meno, pare.

Tennis, se è vero che i social non mentono, questo è un addio

Iniziamo col dire che i due sono scomparsi dai radar da diverse settimane. Si parla ancora della Ghenea come di una wag del tennis, tant’è che nelle scorse ore è comparso sul Daily Mail un articolo a lei dedicato in cui viene definita, appunto, lady Dimitrov. Il suo status, tuttavia, potrebbe essere cambiato.

La splendida Madalina, protagonista spesso e volentieri di scatti infuocati, non segue più Grigor. Non è follower più di nessuno, per la verità, il che è parso assai strano ai sostenitori dell’attrice. Nella sezione “Seguiti”, su Instagram, c’è uno “0” grande così. Si potrebbe pensare ad un problema di Instagram, ma la verità è che neanche Dimitrov segue più quella che, in teoria, dovrebbe essere la sua fidanzata.

E questa, al giorno d’oggi, è una prova abbastanza schiacciante. Il popolo dei social si era accorto proprio da questi indizi che la storia tra Ajla Tomljanovic e Matteo Berrettini era giunta al capolinea, per cui è evidente che i social non mentano e che tanto dicono, anzi, sull’andamento delle relazioni dei vip. Che la coppia dell’estate sia già scoppiata?