Tennis, il paesaggio non può competere: il sexy bikini “rovina” la foto

Tennis, il bel paesaggio all’orizzonte è stato completamente oscurato dalla atleta. Con il suo sexy bikini ha mandato i social in delirio.

Gli appassionati di tennis hanno imparato a conoscerla non solo per la sua partecipazione ad alcuni dei tornei più importanti della disciplina, ma anche per gli scatti mozzafiato che condivide online. In quest’ultimo periodo la giocatrice ha soggiornato in Spagna, per la precisione a Barcellona. Ovviamente, sui social non poteva mancare una carrellata di foto dedicata proprio alle sue vacanze. Tra tutte, un’immagine in particolare ha scatenato il web.

Dopo aver cominciato a praticare tennis da bambina – seguendo le orme del fratello maggiore, che è riuscita a convincerla a lanciarsi nello sport – la giocatrice canadese ha iniziato a gareggiare. Nel 2014 Charlotte Robillard Millette ha conquistato il suo primo titolo junior nel singolare, per poi debuttare nel circuito professionistico. L’atleta ha partecipato a diverse competizioni importanti, facendosi conoscere al pubblico.

I tifosi non ci hanno messo molto prima di lasciarsi conquistare dalla giovane e talentuosa giocatrice, che col passare del tempo si è via via guadagnata sempre più attenzioni sui social. Qui l’affascinante Charlotte si mostra spesso in scatti semplicemente sensazionali: come molte altre colleghe, anche lei non rinuncia a sfoggiare il suo charme e il suo fisico avvenente lasciando i follower a bocca aperta.

Tennis, vacanze da sogno per Charlotte Robillard Millette: la giocatrice in bikini infiamma i social

Sport e fascino, d’altronde, vanno spesso di pari passo. Sono diverse le atlete e, in questo caso, le tenniste ad aver fatto breccia nei cuori di tantissime persone affermandosi come vere e proprie icone di bellezza. E la nostra Charlotte è sulla retta via. Le sue foto, infatti, vengono puntualmente sommerse dai like e dai commenti degli utenti. Questi ultimi hanno perso la testa per lei e non perdono occasione per farglielo notare.

In questo periodo, la tennista si è goduta un fantastico soggiorno in Europa in dolce compagnia. Su Instagram, ha tenuto aggiornati i fan con le sue foto e video e, di recente, ha condiviso un nuovo post dedicato ai migliori momenti passati in Spagna. Una carrellata che i follower hanno apprezzato molto, in particolare per lo scatto che vi proponiamo nell’articolo.

Charlotte, nell’immagine, è bellissima come sempre, mentre alle sue spalle si scorge fantastico paesaggio. La tennista, con indosso un sensualissimo bikini, è davvero sensazionale. Davanti alle sue curve, i fan sono rimasti senza parole, tanto che il panorama alle sue spalle è passato completamente in secondo piano.