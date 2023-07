Tennis, sotto la giacca c’è una sorpresa: il push-up sfida la gravità

Tennis, lo scatto dall’alto verso il basso ci regala una prospettiva privilegiata sulla sua proverbiale scollatura: che incanto!

Sono tanti gli atleti che si sono avvicinati al tennis quasi per gioco. Per emulazione, se vogliamo. Ne è un esempio Matteo Berrettini, che è stato spronato a impugnare la racchetta proprio da suo fratello Jacopo. Se non fosse stato per lui, probabilmente oggi non sarebbe il martello romano che tutti conosciamo.

Non è il solo, in ogni caso, ad avere iniziato perché sollecitato, appunto, da un membro della famiglia. C’è una tennista, non ancora famosissima ma certamente destinata a diventarlo, che gioca grazie a suo fratello. Quando, per la prima volta, manifestò il suo interesse per il tennis, fu solo perché lui si allenava già da un po’. Nessuno poteva immaginare che, da quel momento in poi, si sarebbero spalancate per lei le porte di uno degli sport più amati del momento. Charlotte Robillard-Millette, originaria del Canada e classe 1999, continua a competere ancora oggi, segno che quella passione non fu affatto passeggera, tutt’altro.

Ha vinto il suo primo titolo juniores a Burlington, nell’Ontario, nel lontano 2013. Oggi ha 24 anni e non è ancora esplosa, ma se c’è una cosa che abbiamo imparato seguendo il tennis è che non è mai troppo tardi per raggiungere certi traguardi. Potremmo sentire parlare di lei molto presto, alla luce di ciò. E chissà che non riesca, come sognava, ad entrare nel circuito maggiore e a competere con le sue beniamine.

Tennis, lato A da primo posto: semplicemente incantevole

Per il momento, dopo aver partecipato a svariati tornei e anche a qualche Slam, sembra prediligere tutt’altro tipo di attività. La bella Charlotte sta investendo, ora come ora, principalmente sui social network, che le stanno dando in effetti delle gran belle soddisfazioni.

Con oltre 60mila follower, il profilo Instagram della Robillard-Millette ci riserva ogni giorno innumerevoli sorprese. Lei è affascinante, molto affascinante, ragion per cui ogni scatto e contenuto da lei pubblicato ha senza ombra di dubbio una marcia in più. In questo campo ha accumulato, oramai, un’esperienza tale da potersi dire una delle tenniste più “navigate” in fatto di esposizione mediatica.

Prendiamo l’ultima foto postata, ad esempio. Charlotte si è fotografata dall’alto, rivelando che sotto la giacca bianca si nascondeva una gran bella sorpresa. Un top, cioè, talmente scollato e attillato da enfatizzare molto, e bene, il suo notevole lato A. Deve indossare un push-up molto efficace, peraltro, visto che sembra sfidare la forza di gravità. E i follower non potevano fare altro che gioirne.