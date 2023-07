Tennis, una vista impareggiabile: il bikini scatena la fantasia dei fan

Tennis, il gong è suonato ed è finalmente scoccata l’ora dei bikini: la foto dall’alto ci regala una prospettiva irresistibile.

Aveva quattro anni quando, per emulare suo fratello, impugnò una racchetta da tennis per la prima volta. Non poteva ancora sapere, piccola com’era, che un giorno avrebbe giocato da professionista e toccato vette inaccessibili a molti. Che quella racchetta le avrebbe tenuto compagnia negli anni a venire.

Il suo amore per lo sport è esploso molto presto, dunque, così come presto sono arrivati i primi risultati degni di nota. Charlotte Robillard-Millette, è di lei che stiamo parlando, ha vinto il primo titolo juniores nel 2013 nell’Ontario, a Burlington. Per la “piccola” tennista canadese fu un traguardo eccezionale. Tutti si aspettavano, a quel punto, che esplodesse, ma qualcosa dev’essere andato storto nei suoi piani. Oggi ha 24 anni, ma per un motivo o per un altro non è riuscita a sfondare come tutti si aspettavano dopo quella vittoria. Ha partecipato a tantissimi tornei importanti, Slam inclusi, eppure non ha dato seguito a quel trionfo nell’Ontario che sembrava averla consacrata ad astro nascente del tennis.

Poco male, in ogni caso, perché per fortuna ha iniziato a percorrere una strada alternativa che l’ha portata a riscuotere ugualmente un gran successo. Chi la segue sui social network si sarà certamente accorto di quanto sia popolare lì, soprattutto su Instagram. Il numero dei suoi follower cresce di giorno in giorno e questo comprova il suo appeal. Si è ritagliata uno spazio tutto suo e ha poi deciso, di conseguenza, di dedicarsi più ai contenuti del suo profilo che non allo sport in cui sembrava destinata ad eccellere.

Tennis, bikini spaziale: il panorama è mozzafiato

Sono tante le atlete che lo hanno fatto, che hanno capito quanto conveniente potesse essere sfruttare le proprie qualità estetiche. E Charlotte è decisamente una di loro, almeno a giudicare, appunto, dalle foto e dai video presenti nella sua gallery.

La canadese, classe 1999, è una ragazza dal fascino unico. Nel tempo ha imparato a posare e a non temere l’obiettivo e oggi è espertissima. Al punto che, giudicate voi, il suo profilo sembra a tutti gli effetti il lookbook di una modella. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram, poi, è un’autentica delizia.

Charlotte ha approfittato di una giornata di sole per indossare il suo bikini migliore e per spararsi un paio di pose a prova di like. La sua scollatura è quindi lì, in primo piano, pronta ad infrangere il maggior numero di cuori possibile.