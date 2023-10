Tennis, lato A a favore di camera: tempesta di like su Instagram

Tennis, il video condiviso dalla meravigliosa giocatrice è davvero sensazionale: è boom di like su Instagram.

L’atleta, negli ultimi mesi, ha fatto molto parlare di sé. In particolare per i rumors che la vogliono impegnata in una relazione con un collega, Carlos Alcaraz: nemmeno il campione spagnolo sarebbe riuscito a resistere al suo incredibile fascino. La bella giocatrice, infatti, si è sempre fatta notare per il suo charme e la sua sensualità, facendo breccia nel cuore di tanti utenti.

Classe 2002, la protagonista del nostro articolo è una giovane promessa del suo paese d’origine, la Francia. Il suo debutto da professionista non risale a molto tempo fa, anzi è piuttosto recente: a causa di un brutto infortunio, infatti, è stata costretta a rinunciare a diverse competizioni. Il peggio, tuttavia, è passato e ora la giocatrice sta dando il meglio di sé per scalare la classifica mondiale.

Lola Marandel è una ragazza molto determinata, appassionata di tennis fin da quando era una bambina. Nelle scorse settimane l’atleta ha preso parte ai tornei ITF in Tunisia (dove si è spinta in semifinale) ed Egitto (senza però passare le qualificazioni). Ora, come si può vedere dagli aggiornamenti che condivide sui social, ha fatto ritorno in Francia e si sta preparando per le prossime gare.

Tennis, il video pre-allenamento di Lola Marandel scatena i social: il dettaglio non scappa

La tennista ha ancora parecchia strada da fare davanti a sé, eppure può già vantare un notevole seguito sui social e un grande supporto da parte dei fan. Lola è riuscita a conquistare tantissime persone che, oltre ad ammirarla per il suo impegno e apprezzarla per le sue doti sul campo, hanno perso totalmente la testa per lei e la sua bellezza fuori dal comune.

Il tennis non è la sua unica passione: la giovane è una vera e propria amante del mondo social e ogni giorno interagisce con i suoi affezionati follower. Sia su Instagram che su TikTok, la Marandel ha profili che contano migliaia e migliaia di seguaci. Per questi ultimi ogni giorno è buono per rifarsi gli occhi davanti ai contenuti condivisi dalla giocatrice.

Tramite post e storie, finisce sempre col scatenare le loro reazioni. Di recente Lola ha postato un video nel quale è possibile vederla prima degli allenamenti. L’atleta – che nelle scorse settimane ha cambiato look dando un taglio alla sua lunga chioma – nel breve filmato ha ripreso un simpatico trend dei social, strappando un sorriso ai fan.

Ciò che non è passato inosservato, tuttavia, è il suo outfit. Pronta per andare in campo, la Marandel indossa solamente un reggiseno sportivo abbinato ad un paio di shorts. Le attenzioni degli utenti si sono presto catalizzate sulla sua silhouette e sulle sue bellissime forme, che hanno lasciato i fan a bocca aperta. La tennista, d’altronde, è sempre meravigliosa, anche prima di una giornata di allenamenti.