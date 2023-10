Formazioni ufficiali Sassuolo-Lazio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del ‘Mapei Stadium’. Le scelte dei due allenatori e le possibili dritte.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, gara molto importante che potrebbe rappresentare un autentico spartiacque per le due compagini. Sia i neroverdi che i biancocelesti, infatti, vanno a caccia di punti preziosi con cui rivitalizzare la propria classifica. Sono diversi i problemi evidenziati dalle due compagini in questo primo scorcio di stagione, soprattutto nella fase difensiva.

Motivo per il quale sembrano esserci tutte le condizioni per assistere ad una gara vibrante, con rapidi capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Alti ritmi e giocate a grande intensità dovrebbero monopolizzare una gara che si preannuncia intrigante e aperta a più soluzioni. Ecco le scelte dei due allenatori:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Pedersen; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; F. Anderson, Castellanos, Pedro. All. Sarri

Sassuolo-Lazio, il pronostico marcatori

Castellanos marcatore. L’attaccante argentino, quando chiamato in causa, ha evidenziato degli spunti tutt’altro che banali. Ancora una volta Sarri si affida a lui al centro dell’attacco: una vera e propria ‘investitura’ per Castellanos, che potrebbe ripagare la fiducia del suo allenatore con una prestazione importante, impreziosita magari da un gol. Sul fronte opposti, il candidato più autorevole a smuovere il tabellino dei marcatori sembra essere Domenico Berardi, che tra l’altro è anche il rigorista designato del Sassuolo.

Probabili ammoniti e tiratori di Sassuolo-Lazio

Da Luis Alberto a Laurentié, passando per Lazzari e Castillejo: sia il Sassuolo che la Lazio hanno diverse frecce a disposizione del proprio arco con cui far male alla difesa avversaria. Il centrocampo e le catene degli esterni, sotto questo punto di vista, potrebbero rappresentare interessanti snodi. Possibili cartellini gialli, invece, per Ruan e Marusic, che se la dovranno vedere con dirimpettai non proprio agevoli come Felipe Anderson e Berardi.