Sorteggio tabellone Vienna: gli avversari di Sinner e Musetti

Sorteggio tabellone Vienna, tutto quello che c’è da sapere sul main draw e sul primo turno dell’Atp 500 in programma la prossima settimana.

Ha raggiunto il quarto posto del ranking Atp ed è ormai matematicamente qualificato alle Atp Finals che si disputeranno a Torino nel mese di novembre. Meglio di così non poteva proprio andare, il 2023 di Jannik Sinner, che dopo una breve sosta si appresta a tornare in campo e a chiudere col botto una stagione assolutamente straordinaria.

L’altoatesino sarà la seconda testa di serie all’Erste Bank Open, torneo Atp di categoria 500 che si giocherà a Vienna. In un campo, più precisamente, che negli scorsi anni gli è stato particolarmente congeniale. S’inizia lunedì 23 ottobre e ci sarà un parterre di tutto rispetto, a rendere l’evento ancor più interessante. Oltre al numero 4 del mondo ci saranno, infatti, Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas e anche Andrey Rublev. Assente invece Carlos Alcaraz, che aveva scelto di giocare a Basilea ma che, alla fine, ha dato forfait per via di un problema fisico.

Il portacolori azzurro non sarà, in ogni caso, il solo italiano ai nastri di partenza. Sinner sarà in ottima compagnia, dal momento che insieme a lui volerà alla volta dell’Austria anche Lorenzo Musetti. Tra gli ospiti più attesi c’era pure Matteo Berrettini, che alla fine, proprio come aveva già fatto la scorsa settimana, ha deciso di cancellarsi dal tabellone e di concedersi un altro po’ di tempo per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Non sappiamo ancora per certo, dunque, se tornerà in campo nel 2023 o se ci vorrà il prossimo anno, ipotesi che al momento sembra più plausibile.

Sorteggio tabellone Vienna, il primo turno degli italiani

Sarebbe stato importantissimo per lui esserci dal momento che l’ex numero 1 d’Italia, per via della sua lunghissima assenza, è ormai in caduta libera nel ranking Atp. Da top ten qual è stato per molto tempo è scivolato fuori dai primi 60 e molte altre posizioni perderà ancora, se non avrà la possibilità di mettere in tasca qualche nuovo punto.

A differenza sua può dormire sonni tranquilli, invece, Sinner, che essendosi già assicurato un posto tra i Maestri in gara alle Finals potrà giocare senza patemi sia in Austria che a Parigi-Bercy. Arriverà a Vienna con una grande voglia di rivalsa, poi, Lorenzo Musetti, che in questa fase della stagione sta un po’ arrancando. Al momento è 18esimo nel ranking, ma anche lui ha bisogno di ritrovare un po’ di fiducia e di autocontrollo. Vedremo, quindi, se il Wiener Stadthalle porterà fortuna o meno agli azzurri in gara.

Quanto al sorteggio principale di Vienna, la cerimonia è in programma per oggi, sabato 21 ottobre. Non è prevista copertura televisiva, ma gli aggiornamenti saranno certamente disponibili in tempo reale sui profili social dell’Erste Bank Open. A breve scopriremo, quindi, chi saranno gli avversari di Sinner e di Musetti.

Seguono aggiornamenti