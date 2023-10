I pronostici di sabato 21 ottobre: dopo la sosta per le nazionali e prima delle coppe europee scendono in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1.

Sarà un sabato ricco di partite con tante “big” in campo visto che in programma la prossima settimana c’è il terzo turno della fase a gironi di Champions League. In Serie A Napoli e Inter sono impegnate in trasferte non semplici a Verona e Torino, mentre l’anticipo serale tra Sassuolo e Lazio promette gol.

Gol e spettacolo probabili in Manchester City-Brighton e Chelsea-Arsenal, i due partitoni di questo sabato di Premier League in cui per il resto il Newcastle dovrebbe battere il Crystal Palace sfruttando il fattore campo.

Pronostici altre partite

Vittoria alla portata, passando in Bundesliga, per il Bayern Monaco sul campo del Mainz. Attesi fiumi di birra e perché no gol in Germania nelle partite Darmstadt-Lipsia, Wolfsburg-Bayer Leverkusen e Union Berlino-Stoccarda.

Pronostici: la scelta del Veggente

• PSG segna tra 2 e 4 gol in PSG-Strasburgo, Ligue 1, ore 17:00

Vincenti

• Newcastle (in Newcastle-Crystal Palace, Premier League, ore 16:00)

• Inter o pareggio (in Torino-Inter, Serie A, ore 18:00)

• Al-Ahli Jeddah (in Al-Ahli Jeddah-AL Wehda, Saudi Pro, ore 20:00)

• AL Shabab FC (in AL Shabab FC-AL Tai, Saudi Pro, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Darmstadt-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

• Wolfsburg-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30

• Mainz-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Union Berlino-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

• Manchester City-Brighton, Premier League, ore 16:00

• Nizza-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Chelsea-Arsenal, Premier League, ore 18:30)