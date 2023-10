Tennis, primo piano micidiale: selfie piccante e lato A a tutto schermo

Tennis, il selfie in primo piano è a dir poco micidiale: il lato A della giocatrice ha fatto girare la testa a tutti.

L’atleta classe 1996 si è guadagnata una grande popolarità tra gli appassionati di tennis. Il suo profilo Instagram vanta oltre 60mila follower che la seguono con dedizione nella sua quotidianità: non solo quando si trova sul campo o tra un allenamento e l’altro, ma anche nella sua vita di tutti i giorni. Di recente la bella giocatrice si è concessa una piccola vacanza e, nelle sue storie, è apparso uno scatto che non è di certo passato inosservato.

Era il 2011 quando la tennista di origine serba è approdata nel circuito professionistico. Nel corso della sua carriera non sono mancate alcune soddisfazioni, come la vittoria di un titolo ITF nel singolare e di 10 titoli nel doppio. Bojana Marinković, nel 2017, ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 509 della classifica mondiale. Mentre due anni fa si è affermata al 478esimo posto nel doppio.

Sebbene non figuri tra le atlete che si trovano nei primi posti del ranking WTA, può vantare un notevole seguito tra i tifosi, i quali sono sempre pronti a dimostrarle il loro supporto e affetto. Bojana è riuscita a conquistarli grazie al suo irresistibile charme e sono tantissimi gli utenti che, ormai, hanno perso la testa per lei. In questi giorni l’affascinante tennista ha sorpreso tutti con la foto da capogiro apparsa tra le sue storie.

Tennis, Bojana Marinković stende tutti con il suo selfie: meravigliosa in bikini, lascia i fan senza parole

Bojana Marinković si è sempre contraddistinta per la sua bellezza. La giovane atleta, sui social, appare di volta in volta più raggiante che mai e ogni suo post viene sommerso dai like e commenti dei suoi ammiratori. La tennista è molto attiva sui social e, ogni giorno, condivide la sua vita con i follower, che ha voluto portare con sé anche in vacanza.

A quanto pare, infatti, in questi giorni si è concessa una pausa dai tanti impegni di lavoro. La giocatrice ha soggiornato in una location semplicemente sensazionale, anche se con il suo fascino superlativo alla fine è stata lei a catalizzare tutte le attenzioni degli utenti. In particolare nella foto che vi proponiamo.

Nello scatto è possibile vederla in tutto il suo splendore mentre viene baciata dal sole. Bojana sfoggia un bikini rosa che le sta davvero d’incanto, mentre guarda nell’obiettivo con il suo sguardo profondo. I capelli bruni della tennista sono raccolti in una coda che lascia libero il suo bel viso. Il primo piano ha steso tutti: i fan sono rimasti senza parole davanti all’immagine.