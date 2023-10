Giusy Meloni, resistere non puoi: la posa killer accende il web

Giusy Meloni si sta facendo strada nel mondo del giornalismo, conquistando i cuori di tantissimi spettatori. Resisterle è impossibile.

La giovane giornalista e conduttrice sportiva, negli ultimi anni, ha attirato parecchio l’attenzione dei tifosi. Giusy Meloni ha stupito tutti con la sua determinazione e preparazione, affermandosi come una vera e propria promessa del piccolo schermo. Sui social il suo seguito aumenta giorno dopo giorno e, di recente, la presentatrice ha infiammato Instagram con uno scatto davvero mozzafiato.

Nata nel 1999 a Roma, Giusy Meloni si è fatta conoscere al pubblico nello studio di Sportitalia. Qui si è dedicata alla conduzione di una rubrica sul Calciomercato, riscotendo subito molti apprezzamenti da parte del pubblico. La giornalista ha dimostrato di avere le competenze necessarie per ritagliarsi uno spazio sempre più grande e, in seguito all’esperienza, è approdata a La Domenica Sportiva.

Grazie alla celebre trasmissione, considerata un punto di riferimento per gli appassionati di calcio, la sua notorietà è aumentata in maniera impressionante. Nonostante la sua giovane età, Giusy si sta facendo strada conquistando l’affetto e le simpatie degli spettatori. Oltre al giornalismo, si è cimentata nella recitazione con il film Corro da te, insieme ad attori del calibro di Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, e nel cortometraggio Addicted.

Giusy Meloni, gonna con spacco e tacchi alti: una visione da incanto

Niente sembra poterla fermare: Giusy è più determinata che mai a raggiungere i suoi obietti. Non sarebbe una sorpresa vederla, un giorno, salire sul podio delle conduttrici sportive più amate di sempre accanto a colleghe come Monica Bertini e Giorgia Rossi. Come queste ultime, d’altronde, la giovane presentatrice riesce sempre a scatenare l’entusiasmo degli appassionati di calcio, rimasti stregati dal suo fascino.

Sui social, la Meloni può già vantare un profilo seguito da oltre 300 mila follower, i quali hanno perso totalmente la testa per lei. La giornalista, infatti, è dotata di una bellezza che non è mai passata in sordina. I suoi lunghi capelli bruni incorniciano uno splendido viso e il suo fisico scolpito è un vero e proprio sogno per i fan.

Questi non perdono mai occasione per sottolineare quanto sia affascinante. Resisterle, per loro, è davvero impossibile. E dando un’occhiata agli scatti di Giusy non è difficile capirne il motivo: solamente negli ultimi giorni la conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta con la foto che potete vedere qui sopra.

I suoi ammiratori si sono potuti rifare gli occhi davanti al suo charme. Il suo look – caratterizzato da una sensualissima gonna con spacco, abbinata ad un top bianco – è stato promosso a pieni voti. E con il suo sorriso raggiante la meravigliosa giornalista è riuscita a far sciogliere tutti.