Giusy Meloni, dal Milan al successo oltremanica: anche gli inglesi sono pazzi di lei

Giusy Meloni, la Domenica Sportiva si è fatta notare anche dai calciofili inglesi. E le dichiarazioni d’amore su Instagram fioccano.

La sua carriera è appena iniziata, ma già promette bene. Il fatto che Mamma Rai le abbia spalancato le sue porte è già di per sé, infatti, un enorme attestato di stima. A 24 anni appena Giusy Meloni ha debuttato alla trasmissione calcistica per antonomasia, ossia la celebre Domenica Sportiva.

Possiamo solo immaginare, dunque, dove arriverà, visto che già adesso è popolare e conosciuta in tutta Italia. Il suo è stato un salto di qualità non indifferente, non fosse altro per il fatto che, adesso, può occuparsi di pallone a 360° e non è più “settorializzata” come prima. La giornalista dal cuore rossonero ha difatti lavorato per Milan Tv, occupandosi prevalentemente, per ovvie ragioni, del club milanese. Adesso potrà invece mettere tutta la sua competenza in materia sportiva al servizio degli spettatori di Rai 1, che sono già rimasti estasiati dalla sua preparazione e, perché no, dalla sua incredibile bellezza.

Già, perché il segreto della bella Giusy è proprio questo. Con Monica Bertini, Giorgia Rossi, Federica Masolin e Diletta Leotta condivide la passione per lo sport, una femminilità prorompente e la capacità di bucare letteralmente lo schermo. Nel caso di Giusy, di questo si sono accorti proprio tutti. Perfino, a quanto pare, i tabloid inglesi, che le hanno dedicato un servizio in cui ne tessono le (meritatissime) lodi.

Giusy Meloni, i colori non contano

Che la Meloni piacesse lo diceva già il numero dei suoi follower, arrivati nientepopodimeno che a quota 311mila. Non poteva immaginare, però, che la sua popolarità e le sue doti avessero già oltrepassato i confini italiani e raggiunto addirittura l’Inghilterra.

Il The Sun, invece, ha detto meraviglie sul suo conto. Si è concentrato, nello specifico, sul fatto che la bella italiana, tifosa sfegatata del Milan, abbia fatto “convertire” molti calciofili. Nel suo profilo Instagram, in effetti, abbondano i commenti da parte di fan che ammettono di essere disposti a cambiare squadra nel cuore, pur di poter uscire con lei. “Mi fai dubitare di essere interista”, ha scritto un tifoso dell’Inter, evidentemente pazzo della stella della Domenica Sportiva.

“Se fossi juventina saresti perfetta”, gli ha fatto eco un altro utente del noto social, che non tradirebbe mai la sua fede bianconera ma che rimpiange, di contro, il fatto che Giusy sia milanista. Sta di fatto, indipendentemente dalle sue preferenze calcistiche, che la Meloni abbia convinto tutti. E che questo sia solo l’inizio di una bellissima favola ancora tutta da scrivere.