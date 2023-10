Monaco-Metz, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Monaco-Metz è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:05: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

La sconfitta patita un mese fa nel derby col Nizza, l’unica in mezzo a tanti risultati positivi, è stata solo un incidente di percorso. Il Monaco, infatti, ha mantenuto la vetta della classifica di Ligue 1 grazie alle due vittorie consecutive contro Marsiglia (3-2) e Reims (1-3) dimenticando in fretta il primo dispiacere stagionale. Il club del Principato sta sorprendendo in positivo e sembra avere tutte le carte in regola per lottare per il titolo.

La decisione di puntare su Adi Hutter, tecnico che in Bundesliga aveva fatto molto bene con l’Eintracht Francoforte, per ora si è rivelata azzeccata. Il Monaco subirà anche qualche gol di troppo ma può contare su un attacco strepitoso da 21 reti in 8 giornate: nessuno ha fatto meglio dei biancorossi, neppure il favoritissimo Psg di Mbappé. Dopo essere rimasto a secco nel derby, è tornato alle medie abituali, e cioè non meno di tre gol a partita. Sono 17 i punti conquistati finora: il Monaco non ne totalizzava così tanti nei primi otto turni dalla stagione 2017-18, quando poi arrivò secondo dietro ai parigini, assicurandosi un pass per la Champions League. L’obiettivo principale, quest’anno, è proprio riconquistare l’Europa che conta dopo un’annata avara di soddisfazioni.

La striscia di vittorie potrebbe allungarsi nella sfida con il neopromosso Metz, squadra che i monegaschi hanno battuto 12 volte negli ultimi 13 precedenti.

Quello dei granata di Lazlo Boloni, tornati subito in massima serie, è un avvio di stagione in linea con le aspettative. La situazione però è precipitata nelle ultime giornate, in cui il club della Lorena ha rimediato tre sconfitte di fila contro Strasburgo, Tolosa e Nizza, senza trovare mai la via del gol. Una regressione che preoccupa, soprattutto in vista di una sfida proibitiva in casa della capolista.

Come vedere Monaco-Metz in diretta tv e in streaming

La gara tra Monaco e Metz, in programma domenica alle 17:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Per il Metz si prospetta un pomeriggio difficile: sarà difficile tenere a bada l’attacco che ha segnato più gol finora. La vittoria del Monaco arriverà e dovrebbe essere anche rotonda.

Le probabili formazioni di Monaco-Metz

MONACO (3-4-1-2): Köhn; Singo, Maripan, Matsima; Diatta, Fofana, Camara, Jakobs; Golovin; Ben Yedder, Balogun.

METZ (4-2-3-1): Oukidja; Kouao, Traoré, Candé, Udol; N’Duquidi, Jean-Jacques; Jallow, Camara, Diallo; Estupinan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0