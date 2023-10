Lione-Clermont, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lione-Clermont è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

L’effetto Grosso ancora non si vede, né si percepisce. La sensazione è che l’ex tecnico del Frosinone avrà bisogno di tempo per raddrizzare la situazione e tirare fuori il Lione dal buco nero in cui si è cacciato. In carica da poche settimane – è subentrato a Laurent Blanc, esonerato dopo un avvio a dir poco disastroso – l’allenatore italiano finora ha raccolto un solo punto, frutto del pareggio interno con il Lorient (3-3).

Una partita in cui sono venuti a galla un po’ tutti i difetti di questo Lione, capace di portarsi sul 3-1 a fine primo tempo e poi di farsi clamorosamente riacciuffare nella ripresa, dilapidando in maniera sconsiderata un prezioso doppio vantaggio. Fatto sta che i Gones hanno nuovamente rinviato l’appuntamento coi tre punti, unica squadra della Ligue 1 a non vincere neppure una partita insieme al Clermont, fanalino di coda e guarda caso prossimo avversario del Lione al Groupama Stadium. Sì, ad oggi questo è a tutti gli effetti uno scontro salvezza, anche se sembra assurdo dando un’occhiata alla rosa dell’Olympique e al potenziale di alcuni suoi giocatori. Grosso, intanto, in conferenza stampa ha parlato anche di mercato: si aspetta almeno un paio di innesti importanti nel mercato di gennaio.

Il Clermont, come detto in precedenza, non se la passa meglio. Il club dell’Alvernia è ultimo in classifica, con un punto in meno del Lione, e dunque fermo a quota due.

La prima vittoria potrebbe arrivare a tavolino: due settimane la partita con il Montpellier è stata interrotta sul risultato di 4-2 per gli occitani a causa si un petardo scoppiato accanto al portiere Diaw, che si è subito accasciato a terra. Sarebbero i primi tre punti per il Clermont, che finora ha fatto registrare 5 sconfitte e due pareggi, uno dei quali con il Psg.

Come vedere Lione-Clermont in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lione e Clermont è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Impossibile fidarsi di questo Lione, alle prese con numerosi problemi, tra cui un’infermeria che fatica a svuotarsi. Crediamo, tuttavia, che se c’è una partita in cui i Gones possono sbloccarsi è proprio questa. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Lione-Clermont

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, O’Brien, Lovren, Tagliafico; Caqueret, Alvero, Tolisso; Nuamah, Lacazette, Jeffinho.

CLERMONT (3-5-2): Diaw; Seidu, Pelmard, Caufriez; Konate, Gonalons, Magnin, Gastien, Allevinah; Cham, Kyei.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1