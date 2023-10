Roma-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Monza è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Lukaku, Lukaku sempre e fortissimamente Lukaku. Il centravanti belga, sbarcato a Roma fine agosto dopo un’estate vissuta da separato in casa al Chelsea, con i suoi gol sta provando a trascinare via la squadra di José Mourinho dalle secche della crisi in cui era piombata. L’ex Inter ha risposto presente anche nell’ultima partita con il Cagliari, mettendo a segno una doppietta e contribuendo fattivamente al 4-1 dell’Unipol Domus.

Per la Roma, quella ottenuta in Sardegna, è stata la terza vittoria di fila dopo il 2-0 ai cugini del Frosinone e la goleada rifilata al Servette in Europa League. Il peggio è alle spalle? Impossibile dirlo, visto il valore non eccelso degli avversari affrontati nelle ultime tre uscite ma accumulare vittorie era l’unica cosa da fare dopo l’avvio tutt’altro che entusiasmante che aveva fatto vacillare persino la panchina del tecnico portoghese, messo in discussione dopo la sconfitta con il Genoa a Marassi (4-1). La classifica, tuttavia, resta precaria: i capitolini dopo otto giornate occupano un anonimo decimo posto nonostante il secondo miglior attacco del torneo dopo quello dell’Inter. Mourinho nella prima partita post-sosta dovrà però fare attenzione ad un Monza in crescita, che non perde da cinque partite e che ha vinto le ultime due (Sassuolo e Salernitana) senza subire gol.

Roma-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre lunga la lista degli infortunati in casa Roma: assenti Smalling, Pellegrini, Renato Sanches, Llorente oltre ai lungodegenti Abraham e Kumbulla. Difficilmente recupererà Dybala, che mette nel mirino la sfida con l’Inter. Davanti Mourinho confermerà la coppia formata da Lukaku e Belotti, sulle fasce agiranno invece Karsdorp e Spinazzola.

Dall’altro lato, Palladino deve rinunciare all’infortunato Izzo: lo sostituirà uno tra Carboni e D’Ambrosio. Il “Papu” Gomez è stato invece sospeso per doping.

Come vedere Roma-Monza in diretta tv e in streaming

Roma-Monza è in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Roma e Monza anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Roma va a caccia del suo terzo successo di fila in Serie A: nel 2023 è accaduto una volta sola. Il Monza è certamente un brutto cliente che ha ritrovato fiducia grazie alle due vittorie consecutive con Sassuolo e Salernitana ma è comunque alla portata dei giallorossi, che possono contare su un Lukaku scatenato. Roma leggermente favorita ma potremmo assistere ad un match più equilibrato del previsto, in cui andranno a segno anche gli ospiti.

Le probabili formazioni di Roma-Monza

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1