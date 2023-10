Lille-Brest, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lille-Brest è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il Lille, come nella passata stagione, fatica a trovare continuità. La squadra allenata dall’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca non è ancora riuscita a vincere due partite di fila in campionato. Ed è per questo che, per il momento, deve accontentarsi del settimo posto in una classifica dove, peraltro, le gerarchie sono tutt’altro che definite.

Dodici punti nei primi otto turni per i Dogues, quest’anno “distratti” anche dalla Conference League. Dopo il pareggio a reti bianche con i modesti faroesi del Klaksvik in coppa, è arrivato l’1-1 nel derby du Nord con l’odiatissimo Lens. Un punto sicuramente guadagnato per un Lille per una volta impeccabile dal punto di vista difensivo e che ha neutralizzato ogni attacco dei cugini – strepitoso il portiere Chevalier – trovando pure il gol del momentaneo vantaggio con André. La squadra di Fonseca sembra aver trovato alternative al suo cannoniere David, ancora fermo a quota 2 gol in 8 giornate: non c’è partita, in questo primo scorcio di Ligue 1, in cui i rossoblù non siano riusciti a trovare la via del gol.

Lille che in questo fine settimana faranno ritorno allo stadio “Mauroy” dopo due trasferte di fila: l’ultima volta, davanti al proprio pubblico, i Dogues si erano arresi (1-2) al Reims, vedendosi infrangere la lunghissima imbattibilità interna che durava da ben 18 partite.

L’avversario, stavolta, è l’arrembante Brest di Eric Roy, che a sorpresa occupa uno dei primi quattro posti dietro a tre pretendenti per il titolo come Monaco, Nizza e Psg. I biancorossi sono partiti alla grande ed arrivano alla sfida con il Lille forti di un imbattibilità che va avanti dallo scorso agosto: nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare, striscia in cui il Brest ha fatto registrare 3 pareggi e 2 vittorie, subendo a malapena due gol.

Come vedere Lille-Brest in diretta tv e in streaming

La gara tra Lille e Brest, in programma domenica alle 15:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Lille in casa ha una marcia in più e quasi certamente riuscirà a portare via almeno un punto da questa sfida. Il Brest, tuttavia, è una squadra molto ruvida, che fa giocare male l’avversario e che finora ha subito pochissimi gol perdendo solo al Velodrome con il Marsiglia: non ci aspettiamo una gara prolifica.

Le probabili formazioni di Lille-Brest

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Diakité, Yoro, Aleksandro, Ismaily; Bentaleb, André; Yazici, Cabella, Cavaleiro; David.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Dari, Locko; Martin, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Satriano, Le Douaron.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1