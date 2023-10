Lorient-Rennes, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Lorient-Rennes è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Fermo restando che la forte rivalità rimane immutata, quello di quest’anno è probabilmente un derby bretone in tono minore per “colpa” della falsa partenza del Lorient.

Les Merlus, tra le principali sorprese delle ultime stagioni, dopo le prime otto giornate sono solo terzultimi. E, se la Ligue 1 per assurdo finisse oggi, sarebbero costretti a disputare lo spareggio per non retrocedere. La classifica, però, è ancora molto corta: gli uomini di Regis Le Bris hanno 7 punti, soltanto quattro in meno degli acerrimi rivali del Rennes, che invece sono ottavi, a ridosso della zona Europa. Si capisce, dunque, come un’eventuale vittoria possa addirittura catapultare il Lorient nella parte sinistra della graduatoria. Gli arancioneri per adesso hanno ottenuto una sola vittoria, contro il Lille (4-1) alla terza giornata. Per il resto tanti pareggi (4) e qualche sconfitta (3), per un rendimento tutt’altro che esaltante, soprattutto se confrontato con quello degli ultimi anni.

Nell’ultimo turno, tuttavia, il Lorient è stato capace di rimontare due gol al Lione di Fabio Grosso (3-3) in una partita che ad inizio secondo tempo sembrava già chiusa.

Un pareggio che vale come una vittoria, anche se i numeri difensivi – dopo lo 0-0 con il Psg il Lorient ha incassato ben 16 gol complessivi – continuano a preoccupare. Il Rennes invece è reduce dalla seconda sconfitta stagionale dopo quella rimediata contro il Villarreal in Europa League: stavolta il Roazhon Park non si è rivelato indigesto al Psg, che dopo anni è riuscito a violare lo stadio rossonero, battendo 3-1 gli uomini di Bruno Genesio. Nel derby l’allenatore dei Rouges et Noirs dovrà fare a meno dello squalificato Matic, ma è decisamente più affollata l’infermeria del Lorient: assenti Dieng, Grbic, Mendy e Le Goff.

Come vedere Lorient-Rennes in diretta tv e in streaming

La gara tra Lorient e Rennes, in programma domenica alle 13:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Rennes in trasferta non ha ancora vinto ma è imbattuto: tre pareggi finora per i rossoneri che vantano la miglior difesa esterna del torneo (1 solo gol subito). Non esistono derby scontati – il Rennes non vince a Lorient da novembre 2021 – ma è la squadra di Genesio a partire leggermente favorita in una gara che dovrebbe regalare almeno tre gol totali.

Le probabili formazioni di Lorient-Rennes

LORIENT (3-4-3): Mvogo; Mendy, Laporte, Talbi; Kalulu, Abergel, Ponceau, Yongwa; Faivre, Kroupi, Tosin.

RENNES (4-2-3-1): Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria; Blas, Rieder, Gouiri; Kalimuendo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2