Rennes-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Rennes-PSG è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Sono passati quasi due mesi dall’inizio della stagione ed il bilancio del Psg di Luis Enrique non può essere considerato positivo.

In campionato i parigini sono momentaneamente quinti, già a -5 dal Monaco, che è sceso in campo ventiquattr’ore prima ed ha giocato una partita in più. Ma Mbappé e compagni non sono primi neppure nel girone di Champions League, scavalcati mercoledì scorso dal Newcastle dopo la brutta sconfitta del St. James’ Park, destinata probabilmente a lasciare il segno. Un 4-1 senza alcuna possibilità di appello, che ha mostrato tutte le fragilità di una squadra ancora senza né capo né coda. Il tecnico spagnolo si è voluto prendere tutte le colpe a fine match, salvando però in parte la prestazione dei suoi uomini “almeno fino agli ultimi trenta metri”. Non gli basta, tuttavia, per evitare di finire sul banco degli imputati: il Psg deve ricominciare a correre e non sono più ammessi passi falsi come quello di Newcastle ma anche come quello di una settimana fa a Clermont, in cui i campioni di Francia in carica non sono andati oltre uno deludente 0-0.

È un bell’esame, in tal senso, la sfida con l’ambizioso Rennes di Bruno Genesio al Roazhon Park, anch’esso reduce da una sconfitta in campo internazionale.

I rossoneri partecipano all’Europa League e giovedì hanno perso di misura lo scontro diretto per il primo posto nel girone con il Villarreal, che all’Estadio de la Ceramica ha avuto la meglio 1-0 grazie ad un gol del norvegese Sorloth. Per il Rennes è stata la prima sconfitta stagionale dopo una lunga serie di risultati positivi, in gran parte pareggi. I bretoni sono sesti in classifica, con un solo punto in meno del Psg, ed insieme al Nizza gli unici ancora imbattuti. Genesio ritrova l’attaccante Kalimuendo, mentre dall’altro lato Luis Enrique deve rinunciare ad Asensio, Nuno Mendes e Kimpembe.

Come vedere Rennes-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Rennes e PSG è in programma domenica alle 20:45. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Per il Psg arriva un’altra trasferta complicata e lo dimostra il fatto che il club della capitale francese non riesca ad espugnare il Roazhon Park dal lontano 2018. La squadra di Luis Enrique reagirà dopo il tonfo di Newcastle ma probabilmente non basterà per espugnare il fortino rossonero: un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Rennes-PSG

RENNES (4-2-3-1): Mandanda; Assignon, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matic; Blas, Rieder, Gouiri; Kalimuendo.

PSG (4-4-2): Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Marquinhos, Hernandez; Kolo Muani, Ugarte, Zaïre-Emery, Vitinha; Gonçalo Ramos, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2