Alisha Lehmann ha una sosia | Fan increduli: la foto fa il giro del web

Alisha Lehmann, l’alter ego della calciatrice svizzera ha lasciato senza fiato il popolo dei social: la foto come mamma l’ha fatta.

Quindici milioni è un numero impressionante. Un numero che ben rende l’idea di quanto popolare sia la star dell’Aston Villa Alisha Lehmann. Perché quello, anche se in tanti stenteranno a crederci, è il quantitativo di follower che la giocatrice svizzera può vantare ora come ora.

Ha un seguito impressionante, la nativa di Münsingen, nel canton Berna. E lo deve senza ombra di dubbio al talento che ha da sempre dimostrato in campo, ma anche alla sua bellezza folgorante. Occhi azzurri, capelli biondi e lisci, muscoli scolpiti e un lato B che sembra sfidare la forza di gravità. Ha sempre avuto un look piuttosto appariscente, l’affascinante Alisha, che prima d’ora non s’era mai vista senza le extension alle ciglia e senza chili di trucco a rendere ancor più perfetto e levigato il suo bellissimo viso. Ecco perché l’improvviso cambio di rotta, come ampiamente prevedibile, ha finito con lo stupire un po’ tutti.

Quando, nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram è apparsa la foto che stiamo per sottoporre alla vostra attenzione, i follower sono rimasti interdetti. Lì per lì si è pensato che la Lehmann avesse una sosia, dal momento che la ragazza immortalata nello scatto le somigliava tantissimo. Poi, ci si è resi conto che quello non era il suo alter ego ma che si trattava, al contrario, proprio di lei, di Alisha in persona.

Alisha Lehmann come mamma l’ha fatta

C’è un motivo ben preciso se il selfie allo specchio ha confuso i numerosissimi fan della stella dell’Aston Villa, che nelle scorse settimane ha lanciato il suo calendario 2024. Quella riflessa nel vetro è lei, ma non sembra lei. La Lehmann ha deciso di mostrarsi in una veste completamente inedita e questo ha generato il caos sui social.

La calciatrice sfoggia in questo scatto un look quasi acqua e sapone. Le sopracciglia, probabilmente ritoccate con la tecnica del microblading, sono spesse e marcate, ma sul resto del viso non c’è traccia di make-up. Le ciglia lunghissime e poco naturali sono scomparse, così come le labbra, polpose e dalla forma perfetta, sono prive di rossetto e gloss. Sono diversi anche i capelli, generalmente raccolti in una coda di cavallo ma lasciati, stavolta, sciolti sulle spalle.

Naturalmente, anche così, come mamma l’ha fatta o più o meno, è stupenda. Molto più bella, anzi, di quando ricorre al trucco. Sta di fatto che la foto, per ovvie ragioni, è immediatamente diventata virale. I fan hanno reagito a quest’immagine nei modi più disparati, chiedendosi se fosse veramente la “loro” Alisha la splendida bionda riflessa allo specchio. Che abbia deciso, la Lehmann, di cambiare vita e look?