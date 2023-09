Alisha Lehmann, un calendario che scotta: l’anteprima dice tutto

Alisha Lehmann, l’attesa è finita ed è tempo di correre a comprarne uno: il calendario della stella dell’Aston Villa è una vera bomba.

Stupire lo fa già. Ed ogni giorno, come se non bastasse. Le sue magie non si limitano al solo campo, dove comunque è in grado di fare cose straordinarie. Da qualche tempo a questa parte Alisha Lehmann ha conquistato anche i social, di cui oramai è beniamina indiscussa.

La talentuosa svizzera del calcio internazionale è tra le stelle più amate dello sport. Merito del suo talento indiscusso, certamente, ma anche di quella bellezza abbagliante per la quale, volente o nolente, si è sempre distinta. Gioca all’Aston Villa e ha un passato al West Ham e all’Everton, eppure la sua fama non è dovuta solo a questo. I suoi contenuti social ottengono sempre più successo ed è per questo motivo che la 24enne ha ben pensato di fare ai suoi fan un bel regalo.

Chi apprezza i suoi scatti sexy sarà senz’altro felice di sapere che da qualche ora è in vendita online il calendario 2024 di Alisha Lehmann. Sì, avete capito bene. La bella calciatrice si è agghindata di tutto punto e ha posato per un progetto che, ne siamo sicuri, spopolerà in ogni dove. Occhio, però: dovete affrettarvi, se volete assicurarvi una copia del suo esclusivo calendario.

Alisha Lehmann, body nero e tacchi alti: che splendore

In vendita, al prezzo di 170 euro, ce ne saranno solo 700, trattandosi di un’edizione limitata. Solo le dita più veloci del web potranno quindi accaparrarselo e assicurarsi, per tutto il prossimo anno, la piacevolissima compagnia della stella dell’Aston Villa. Un concentrato di immagini inedite che, sicuramente, farà battere forte il cuore dei suoi fan.

Lo sappiamo perché basta vedere il look che ha sfoggiato la Lehmann nello shooting, per avere un assaggio di quanto sexy sia il calendario in questione. L’atleta indossa nient’altro che un body nero molto sgambato, nonché abbastanza trasparente, dei guanti tono su tono e degli stivali cuissardes al ginocchio dal tacco, manco a dirlo, vertiginosissimo. Possiamo solo immaginare, dunque, sexy com’è la splendida Alisha, di che tenore possano essere le foto che scandiranno il passare del tempo il prossimo anno.

Il calendario, come riporta il sito ufficiale, sarà spedito in una “confezione ricordo di lusso”. Le 700 copie saranno inoltre firmate a mano dalla protagonista delle immagini, cosa che fa di esso un oggetto imperdibile per chi fa il tifo per lei. Un vero e proprio cimelio da ammirare fino a che non avrete imparato a memoria ogni singolo dettaglio di ogni foto.