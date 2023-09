Tutti pazzi per Provedel: “Una rete da centravanti”

Provedel si è reso protagonista di un indimenticabile goal allo scadere in Champions che ha consentito alla squadra di Sarri di pareggiare in casa contro l’Atletico Madrid.

Silvano Martina, ex portiere e procuratore di Buffon, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per commentare il gesto tecnico di Provedel ed elogiare i migliori portieri italiani dell’ultima generazione.

“Una volta con la Lazio ero in Serie B e provai ad andare in area di rigore“, ha raccontato Martina, “ma non beccai la palla. Ieri Provedel è stato bravissimo: ha fatto un movimento davvero alla Bobo Vieri. Ne ha già fatto uno con l’Ascoli, quindi non può essere un caso… Poteva essere anche un buon centravanti. Il suo è stato un goal da attaccante vero, molto bello”.

“Il portiere del Newcastle è imbarazzante, ma i portieri sono così…“, ha continuato il procuratore di Buffon. “Possono solo prendere goal, vanno giudicati su quello che danno nell’insieme in una stagione. Meret, invece, è un portiere forte, con grandi qualità, ma deve acquisire un po’ di personalità in più”.

Secondo Martina, la Lazio ha merito il pareggio contro l’Atletico al di là del grande goal allo scadere di Provedel. “La Lazio è una squadra di valore, è dura per tutti affrontarla. Le nostre quattro squadre in Champions sono tutte di grande valore, a volte ci sottovalutiamo troppo”.

Provedel, Vicario e Meret: “Ora abbiamo degli ottimi portieri in Italia“

Secondo Martina Vicario è un grande portiere. “Lo sta dimostrando anche in Inghilterra: non ha subito minimamente il passaggio dalla A alla Premier. Anche Provedel è molto bravo, abbiamo davvero degli ottimi portieri in Italia”.

L’intervistato ha poi incensato l’ex compagno di squadra Ciro Immobile. “Immobile è un giocatore davvero fortissimo, ha fatto ovunque caterve di gol ed ha sempre fatto 20 o 25 goal. All’estero non è andata bene anche per caso, se uno è forte lo è ovunque”.

“Possono dire quello che vogliono“, ha poi aggiunto l’ex estremo difensore, “ma i portieri devono parare. Mi hanno stufato con questa impostazione dal basso… I tifosi vogliono vedere lo spettacolo. Oggi invece ci mettono cinque minuti ad arrivare a centrocampo e poi tornano indietro. Imitano tutti Guardiola, ma a volte basta che lanci sull’attaccante e crei scompiglio. A volte arrivano a tirare la prima volta dopo 30 minuti”.

Secondo Provedel in Italia si è troppo disfattisti e negativi. “Distruggiamo tutti subito, come fatto con Pioli dopo il derby. È diventato tutto una barzelletta. Ferguson è stato 25 anni allo United vincendo tutto, Wenger non ha vinto nulla e alla fine è rimasto 20 anni all’Arsenal. Sacchi a volte dice cose un po’ forti… ma con la sua squadra avrebbe vinto anche Allegri”.