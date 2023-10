Reims-Monaco, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Reims-Monaco è una partita dell’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il rendimento altalenante del Psg e l’inizio complicato di squadre abituate a frequentare le prime posizioni come Lione, Marsiglia e Lens hanno determinato uno stato di momentanea “anarchia” in Ligue 1. Ecco spiegato perché nei primi quattro posti dopo sette giornate di campionato non ci sono Mbappé e compagni ma Brest e Reims, club che solitamente si pongono come principale obiettivo quello della salvezza.

Davanti a tutte però c’è il Monaco, che sembra aver beneficiato del cambio di guida tecnica avvenuto in estate. Il nuovo allenatore Adi Hutter, ex Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach, ha iniziato la sua avventura nel Principato come meglio non poteva: i monegaschi sono primi in classifica insieme al sorprendente Brest, seguiti a ruota dalla coppia formata da Reims e Nizza, che hanno un solo punto in meno. Se la difesa ancora non fornisce le dovute garanzie – ha incassato 10 gol ed è la più perforata tra le prime dieci – l’attacco finora ha fatto registrare numeri davvero importanti: sono 18 le reti realizzate dai biancorossi, rimasti a secco esclusivamente nel derby con il Nizza, non a caso l’unica sconfitta rimediata da Balogun e compagni.

Il Monaco ha fatto dei progressi soprattutto dal punto di vista della personalità: 8 dei suoi 14 punti sono arrivati dopo aver recuperato da situazioni di svantaggio.

Abbiamo assistito ad una rimonta anche sabato scorso nella sfida con il Marsiglia (3-2), con gli uomini di Hutter che hanno regalato il primo dispiacere a Rino Gattuso, appena nominato allenatore dell’Olympique. È, a conti fatti, uno scontro al vertice quello con il Reims di Will Still, che ha fatto un bel balzo in classifica dopo le due vittorie consecutive con Lille e Lione, battuti rispettivamente 1-2 e 2-0. Il club della Marna, protagonista di un exploit già lo scorso anno, potrebbe essere una delle sorprese di questa stagione.

Come vedere Reims-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida tra Reims e Monaco è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Si profila un match divertente ed equilibrato tra due squadre che finora stanno facendo molto bene, ma che soprattutto brillano in fase di possesso palla. Il Reims, infatti, ha segnato meno gol solo dello stesso Monaco e del Psg. I monegaschi dovrebbero riuscire ad evitare la sconfitta ma la loro vittoria non è affatto scontata.

Le probabili formazioni di Reims-Monaco

REIMS (4-3-3): Diouf; I. Diakité, Okumu, Abdelhamid, De Smet; Teuma, Matusiwa, Munetsi; Ito, Daramy, Nakamura.

MONACO (3-4-1-2): Köhn; Maripan, Zakaria, Magassa; Singo, Camara, Fofana, Jakobs; Akliouche; Balogun, Ben Yedder.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2