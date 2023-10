Venezia-Parma, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Venezia-Parma è valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Quello tra Venezia e Parma è il vero big match della nona giornata della Serie B. Una partita che in casa di vittoria ospite potrebbe già dare un segnale fortissimo al campionato. Uno di quelli non decisivi, mettiamo le cose in chiaro, ma sicuramente importanti. Sicuramente che possono indirizzare la stagione.

Allora, la squadra di Pecchia ha 20 punti in classifica, è prima, e ha cinque punti di vantaggio sul Venezia, terzo. Nel mezzo c’è il Palermo che ha una partita in meno. Diciamo che andare a più otto sulla terza con lo stesso numero di match giocati potrebbe essere un colpo importante per i clivensi che ovviamente hanno una rosa che punta alla massima serie. E inoltre c’è pure un altro fattore: la truppa guidata da Vanoli nell’ultima gara giocata in casa ha perso contro il Palermo. Certo, ha dimostrato andando a vincere a Modena di aver messo alle spalle il colpo. Ma questo Parma fa davvero paura.

Sì, è favorita la squadra di Pecchia, uno che sa come si vincono i campionati visto che due anni fa ha portato la Cremonese nella massima serie. E gli ospiti come detto hanno una rosa troppo importante per la categoria che in questo momento gira davvero a meraviglia. Ecco perché, principalmente, il Parma non perderà questo match. Con la reale possibilità di piazzare quella che sarebbe la terza vittoria di fila.

Come vedere Venezia-Parma in diretta tv e in streaming

Venezia-Parma è in programma sabato 7 ottobre alle 14:00. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Venezia-Parma

Le ultime due vittorie del Parma sono arrivate per 2-1. Ed è lo stesso risultato che potrebbe venire fuori dalla gara contro il Venezia. Sì, gli ospiti dovrebbero riuscire a prendersi l’intera posta in palio in un match che potrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-3-3): Grandi; Candela, Altare, Idzes, Zampano; Lella, Tessmann, Busio; Ellertsson, Pohjanpalo, Johnsen.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Delprato, Circati, Ansaldi; Bernabé, Hernani; Partipilo, Sohm, Benedyczack; Colak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2