Camila Giorgi maestra di stile: il dettaglio sexy manda i fan in delirio

Camila Giorgi, c’è un dettaglio supersexy nella foto che ha postato tramite Instagram Stories: la tennista non sbaglia mai un colpo.

Sbaglia chi pensa che abbia votato la sua vita al tennis. Lo sport ha senz’altro un ruolo di primissimo piano nella sua quotidianità, tant’è che trascorre gran parte delle sue giornate in palestra e in campo, allenandosi in vista dei tornei del circuito maggiore. La verità, però, è che Camila Giorgi ha tantissime altre passioni.

Solo chi la segue con una certa assiduità sa, per esempio, che la tennista di Macerata ha un sogno nel cassetto piuttosto insolito, per un’atleta. “Vorrei fare la scrittrice – aveva raccontato qualche tempo fa alla Gazzetta dello Sport – Ecco, mi piacerebbe molto, quindi adesso sto cercando di capire su cosa scrivere; non la mia biografia, quella no. Mi piace tantissimo leggere di moda, principalmente mi informo di quello e poi logicamente anche di altre cose. In realtà leggo più libri che riviste di moda perché è un argomento molto ampio, bellissimo, e ci sono tanti settori che vanno scoperti. Anche perché ho studiato per disegnare, quindi leggo anche di quello. Sto scoprendo tante cose che mi piacciono e come in tutto bisogna informarsi”.

L’altra sua passione, invece, è molto più palese. Non è un mistero, infatti, che la bella Camila abbia un debole per la moda e per tutto ciò che ruota attorno al fashion system. Ama tutto ciò che è glamour e adora seguire le nuove tendenze, per poi rivisitarle a modo suo. Cosa che può fare anche grazie all’aiuto di mamma Claudia, designer del marchio di famiglia, che crea per lei completi sportivi trendy e spesso anche un po’ audaci.

Camila Giorgi, la maglia con vista sorprende i follower

Nella moda, insomma, ci sguazza da quando è piccola, l’ex numero 1 d’Italia. E avendo lei un fisico da modella, va da sé che tutti gli outfit che sfoggia siano sempre deliziosi. Come quello, per l’appunto, che abbiamo avuto modo di ammirare grazie all’ultimo scatto che la marchigiana ha postato tramite Instagram Stories.

Siamo abituati a vederla in tenuta ginnica e minigonne mozzafiato, mentre stavolta ha optato per un look molto diverso. Indossa dei jeans skinny a vita bassa, un blazer e una maglia attillatissima a collo alto caratterizzata da un dettaglio sorprendente.

Ci riferiamo all’ “oblò” sull’addome, un particolare molto sexy che dà a questo outfit, tutto sommato abbastanza semplice, un tocco di sensualità in più. E anche stavolta, senza sforzarsi troppo, la bella Camila avrà certamente fatto incetta di cuori e di dichiarazioni d’amore in dm.