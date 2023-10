Siviglia-Rayo Vallecano, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Rayo Vallecano è una partita della nona giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

C’è sicuramente amarezza in casa Siviglia dopo il pareggio in Champions League contro il Psv. La squadra spagnola è stata ripresa alla fine, e non sono nemmeno mancate le polemiche con il direttore di gara, Orsato, che da queste parti conosciamo bene. Ma tant’è, il passato è passato e adesso gli andalusi devono pensare al campionato dove, le cose, non sono iniziate benissimo.

Al momento il ruolino di marcia dice sette punti in altrettante partite. Pochissimi per una formazione che ha elementi validissimi in rosa e che possono dire la propria in qualunque club. E il Vallecano, che invece di punti ne ha dodici in classifica, arriva a questo appuntamento prima della sosta con dodici punti in graduatoria e dopo cinque risultai utili di fila. Sì, è vero, in questo lungo periodo i pareggi sono stati quattro, ma non perdere rimane senza dubbio un segnale importante, uno di quelli che si devono per forza tenere in considerazione.

Bene, direte voi, allora il Siviglia non vincerà? La pensiamo in un altro modo. Le qualità tecniche dei padroni di casa le conosciamo tutti e possono venire fuori in qualsiasi momento. E quel momento sembra essere proprio arrivato.

Dove vedere Siviglia-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

Siviglia-Rayo Vallecano è una gara valida per la nona giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:oo. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Senza dubbio il Siviglia potrebbe avere delle difficoltà nel portare a casa l’intera posta in palio. Ma, come arriverà, a noi interessa poco. Quello che crediamo è che Sergio Ramos e compagni riusciranno alla fine a prendersi i tre punti. E andare alla sosta decisamente un poco più tranquilli.

Le probabili formazioni di Siviglia-Rayo Vallecano

SIVIGLIA (4-3-1-2): Nyland; Juanlu, Bade, Ramos, Pedrosa; Jordan, Sow; Ocampos, O Torres, Lukebakio; En-Nesyri.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; U Lopez, Ciss; Palazon, Perez, A Garcia; Camello.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1