PSG-Strasburgo, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Strasburgo è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Continua ad essere indecifrabile il Psg di Luis Enrique e ciò che più colpisce in queste prime giornate di Ligue 1 è il rendimento fin troppo altalenante dei campioni di Francia in carica.

La sensazione è che i giocatori non abbiano assorbito completamente i dettami tattici del nuovo tecnico. O meglio, che l’abbiano fatto solo in parte. Del resto, il compito dell’ex c.t. della Spagna non è dei più semplici: il Psg in estate ha cambiato volto, lasciando partire (tutt’altro che a malincuore) alcuni giocatori come Messi, Verratti e Neymar, finiti nell’occhio del ciclone dopo l’ennesimo flop in Champions League. Non stupisce, dunque, che ci sia ancora confusione, normale durante i periodi cosiddetti di transizione. Fatto sta che nell’ultima uscita i parigini hanno espugnato un campo notoriamente molto ostico, dove non vincevano dal 2018, abbattendo 3-1 il Rennes di Bruno Genesio. Il Psg ci è riuscito nonostante un Mbappé un po’ in ombra (nessun gol e assist per il fenomeno di Bondy) ed è senz’altro una buona notizia visto che finora la squadra di Luis Enrique è apparsa un po’ troppo “Kylian-dipendente”. In classifica, intanto, il Psg è “solamente” terzo, a -2 dalla capolista Monaco: paga i troppi passi falsi, come il pareggio di tre settimane fa a Clermont.

La frenata dello Strasburgo

Prima della sfida con il Milan in Champions League – gara da non sbagliare dopo la brutta sconfitta di Newcastle – i capitolini ospitano al Parco dei Principi lo Strasburgo di Vieira.

Gli alsaziani hanno frenato in maniera brusca dopo un discreto inizio, che li aveva portati a frequentare la parte sinistra della classifica. Nelle ultime due giornate gli uomini guidati dall’ex centrocampista di Juventus e Inter hanno perso due gare casalinghe consecutive con Lens e Nantes, scivolando all’undicesimo posto.

Come vedere PSG-Strasburgo in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Strasburgo è in programma sabato alle 17:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I match che seguono la sosta per gli impegni delle nazionali sono, come al solito, piene di incognite. In particolar modo per una squadra che di giocatori ne lascia partire tantissimi come il Psg. Gli uomini di Luis Enrique però non possono permettersi di perdere altri punti per strada, soprattutto alla vigilia di una gara importante come quella con il Milan. Ci aspettiamo un successo rotondo dei parigini, proseguendo la tradizione positiva con lo Strasburgo che non riesce a battere il club della capitale dal 2017.

Le probabili formazioni di PSG-Strasburgo

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Danilo Pereira, Marquinhos, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Mbappé.

STRASBURGO (4-3-3): Sels; Senaya, Nyamsi, Perrin, Delaine; Diarra, Doukouré, Deminguet; Angelo, Mothiba, Sion.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0