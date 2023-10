Reggiana-Venezia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Reggiana-Venezia è valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

Il punto che la squadra di Alessandro Nesta si è presa sul campo del Bari, è costata la panchina al tecnico dei pugliesi Mignani, sostituito da Marino. Ora, il tecnico del Venezia, Vanoli, non rischia davvero nulla anche se dovesse arrivare una sconfitta. Perché la sua squadra è lì, nelle zone nobili della classifica della Serie B, che sogna i playoff. E magari anche qualcosa in più.

In questo momento i padroni di casa sono fuori dai playout: la salvezza per gli emiliani è l’obiettivo di questa stagione in cadetteria dopo la promozione dello scorso anno e per ora i risultati sono dalla parte di Nesta, che sta riuscendo a tirare fuori da ogni partita una prestazione importante. E delle soddisfazioni già la Reggiana se l’è tolte nel corso di questo campionato. E spera adesso di dare pure una certa continuità ai propri risultati, cosa che fino al momento è mancata. Obiettivo non semplice, soprattutto perché i lagunari che occupano il terzo posto in classifica sono quelli che, insieme al Catanzaro, hanno sorpreso maggiormente fino ad oggi. E, inoltre, prima della sosta, hanno abbattuto il Parma di Pecchia che è rimasto sì primo in classifica, ma che si è visto risucchiare dei punti dalle squadre che la inseguono.

In poche parole, se dovessimo esporci in maniera importante sulla squadra favorita, non avremmo dubbi a dire che la il Venezia parte avanti rispetto alla Reggiana.

Come vedere Reggiana-Venezia in diretta tv e in streaming

Reggiana-Venezia è in programma domenica 22 ottobre alle 18:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Reggiana-Venezia

Occhio quindi al possibile colpo esterno dei lagunari, formazione in forma, creata per stare nelle zone alte della classifica. Sì, gli ospiti hanno tutte le carte in regola per tornare a casa col bottino pieno.

Le probabili formazioni

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Pierangolo, Portanova, Cigarini, Nardi; Girma, Antiste; Gondo.

VENEZIA (4-3-1-2): Bertinato; Candela, Alrare, Modolo, Zampano; Lella, Busio, Tessmann; Ellertsson; Pohjanpalo, Gytkjaer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2