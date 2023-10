Sampdoria-Cosenza, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Sampdoria-Cosenza è valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

C’è una squadra che deve solo vincere. Anche per salvare la panchina del tecnico. Parliamo della Sampdoria di Andrea Pirlo che contro il Cosenza di Fabio Caserta ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. I liguri non hanno iniziato bene questo campionato, e la sosta forse ha aiutato per cercare di oliare quei meccanismi che raramente si sono visti. Insomma, c’è da dare una svolta importante a questa stagione che, fino al momento, ha deluso tutti.

Una sola vittoria, ancora, per i blucerchiati: quella al debutto in trasferta contro la Ternana. Poi pareggi e sconfitte, anche in quelle partite che sembravano decisamente alla portata. Un cammino completamente diverso da quello del Cosenza: i calabresi sognano, principalmente, di conquistare una salvezza meno difficile degli anni scorsi e in rosa hanno messo quegli elementi che possono aiutare a raggiungere il primo obiettivo stagionale. Poi si sa, tutto può succedere, e dopo le due vittorie di fila prima della sosta contro Pisa e Lecco la classifica si è fatta davvero interessante per la società del presidente Guarascio.

Tutto può realmente succedere in questo match. Una vera e propria tripla di questa decima giornata del campionato di Serie B che, però, almeno una certezza ce l’ha. E andiamo a vedere nel nostro pronostico qual è.

Come vedere Sampdoria-Cosenza in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Cosenza è in programma domenica 22 ottobre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Sampdoria-Cosenza

La sfida di Genova dovrebbe regalare almeno una rete per squadra. Questa è la certezza della quale parlavamo prima. E poi? E poi davvero tutto può succedere perché visto il momento della Samp – che però deve solo vincere – e visto quello del Cosenza. Che sogna il colpaccio esterno. Sarà comunque una bella partita.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-5-2): Ravaglia; Panada, Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Verre, Barreca; Borini, Esposito.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Meroni, Venturi, D’Orazio; Calò, Praszelik; Marras, Mazzocchi, Tutino; Forte.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1