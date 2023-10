Nizza-Marsiglia, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Nizza-Marsiglia è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

C’è un tocco di Italia, quest’anno, in uno dei più sentiti derby della Costa Azzurra tra Nizza e Marsiglia, allenati rispettivamente da Francesco Farioli e Gennaro Gattuso. L’ex preparatore dei portieri del Sassuolo, approdato in Francia dopo una breve esperienza in Turchia, ha già stupito tutti.

In poche settimane di lavoro Farioli è riuscito a cambiare volto ad un Nizza reduce da una stagione sottotono, chiusa al nono posto e fuori dalle coppe. I rossoneri hanno sin da subito acquisito un’identità ben precisa, giocando un calcio bello da vedere ma anche efficace, in particolar modo in fase di non possesso palla. Avranno anche segnato poco rispetto ad altre squadre che popolano la zona alta della classifica (9 gol in 8 partite) ma ne hanno subiti solamente quattro, per quella che è per distacco la miglior difesa del torneo. Il Nizza, tra l’altro, è l’unica ancora imbattuta dopo otto giornate di Ligue 1: 4 vittorie ed altrettanti pareggi per Les Aiglons, che occupano, da soli, il secondo posto dietro alla capolista Monaco. Dopo il pareggio a reti bianche in casa con il Brest, nell’ultimo turno di campionato si sono imposti di misura sul Metz, piegato grazie a un gol di Boudaoui (0-1).

L’ottimo impatto di Gattuso

Ora l’atteso derby regionale con il Marsiglia, apparso rigenerato dalla cura Gattuso. Con l’ex tecnico di Milan e Napoli in panchina l’Olympique è tornato a vincere dopo oltre un mese.

Due settimane fa i provenzali hanno ottenuto la vittoria più larga della stagione, spazzando via 3-0 il neopromosso Le Havre. Qualche giorno prima il Marsiglia aveva tenuto testa al Brighton di Roberto De Zerbi in Europa League, costretto ad una difficile rimonta e fermato (2-2) al Velodrome. Gattuso, come riportano i media francesi, sembrerebbe aver avuto un buon impatto su un gruppo sconquassato dall’ennesima feroce contestazione dei tifosi che ha provocato, tra le altre cose, le dimissioni dell’allenatore precedente, Marcelino.

Come vedere Nizza-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nizza e Marsiglia è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

I miglioramenti sono evidenti in casa Marsiglia sotto la gestione Gattuso, che sta provando a mettere un po’ di ordine dove prima c’era il caos. I provenzali potrebbero fare bella figura anche contro una delle squadre più in forma del campionato, il Nizza, che ad ogni modo dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta. Probabile che entrambe riescano a trovare la via del gol almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Nizza-Marsiglia

NIZZA (4-3-3): Bulka; Atal, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui; Laborde, Moffi, Boga.

MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi; Ounahi, Rongier, Harit; Ndiaye, Aubameyang, Sarr.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1