Metz-Nizza, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Metz-Nizza è una partita valida per l’ottava giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici.

Il Nizza di Francesco Farioli è, insieme al Rennes, l’unica squadra che dopo sette giornate non ha ancora perso una partita. Tre vittorie e quattro pareggi per i rossoneri, un bilancio che gli consente di accomodarsi momentaneamente nei primi quattro posti, con un punto di vantaggio persino sulla corazzata Psg.

Posizione che il Nizza condivide con il sorprendente Reims: la prime della classe, Monaco e Brest, sono avanti di una sola lunghezza. Un avvio di stagione senz’altro positivo per gli uomini guidati dall’allenatore italiano, ex preparatore dei portieri del Sassuolo. L’unico neo è rappresentato da qualche pareggio di troppo, ma le vittorie contro Psg (al Parco dei Principi) e Monaco – anche i monegaschi battuti in casa loro – sono dei risultati che non si possono sottovalutare. Al Nizza, per ora, manca quella continuità che in realtà nessuno, in Ligue 1, sta avendo in questo primo scorcio di campionato. Domenica scorsa il club della Costa Azzurra è stato fermato all’Allianz Riviera dal Brest (0-0), un’altra che sta procedendo al di là delle aspettative. Ciò che funziona alla grande è la difesa, la meno battuta con soli 4 gol subiti, mentre l’attacco è ancora un po’ troppo sprecone: tra le prime sette della graduatoria è quello che ha prodotto di meno.

In questo fine settimana il Nizza tornerà a giocare in trasferta: lo attende il neopromosso Metz allenato dall’esperto tecnico rumeno Laszlo Boloni.

L’andamento dei Grenats finora è in linea con l’obiettivo che il club si è prefissato ad inizio stagione e cioè quello di raggiungere quanto prima la salvezza. Dopo una mini-serie positiva di quattro partite (due pareggi ed altrettante vittorie), il Metz ha rallentato in maniera alquanto brusca, perdendo due gare di fila con Strasburgo e Tolosa. In entrambi i match i granata non sono riusciti ad andare a segno, incassando 4 gol complessivi.

Come vedere Metz-Nizza in diretta tv e in streaming

La gara tra Metz e Nizza, in programma sabato alle 17:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato francese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Metz ha vinto le uniche partite fuori casa, mentre davanti al proprio pubblico ha ottenuto a malapena 2 degli 8 punti conquistati finora. Musica per le orecchie del Nizza, che parte con i favori del pronostico in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Metz-Nizza

METZ (4-2-3-1): Oukidja; Kouao, Hérelle, Cande, Udol; Maïga, Jean-Jacques; Asoro, Atta, Sabaly; Elisor.

NIZZA (4-3-3): Bulka; Atal, Todibo, Dante, Bard; Sanson, Ndayishimiye, Thuram; Laborde, Moffi, Boga.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2