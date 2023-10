Ascoli-Sampdoria e Cittadella-Ternana, Serie B: formazioni, pronostici

Ascoli-Sampdoria e Cittadella-Ternana sono valide per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming probabili formazioni e pronostici

La panchina di Andrea Pirlo è a serio rischio. La Sampdoria avrebbe dato fiducia a tempo al tecnico che ha vinto solamente una volta in questa stagione. Mai in casa. Un avvio choc per i doriani, che avevano sicuramente altre ambizioni e che adesso cercano di risollevarsi in casa di un Ascoli che, invece, sembra aver ingranato la marcia giusta.

I bianconeri infatti arrivano a questo appuntamento forti di tre risultati utili di fila con una vittoria interna e due pareggi a Cremona e Brescia. Insomma, un cammino che inizia ad avere una certa sostanza quello della squadra di Viali che sogna un’altra vittoria che potrebbe essere decisiva per le sorti del collega. Ma in questo match non c’è realmente una squadra favorita.

Cosa che invece c’è, almeno sulla carta, in Cittadella-Ternana. Gli uomini di Gorini hanno ribaltato il Lecco nell’ultimo match giocato dimostrando di avere un certo carattere. Una squadra che soprattutto in casa deve costruire la salvezza e che mira ai tre punti contro una diretta concorrente. La Ternana è un avversario difficile da affrontare – e che ha assaporato il dolce gusto della vittoria nell’ultima uscita – ma non impossibile da superare. Sì, i padroni di casa in questo caso sono leggermente avanti e potrebbero conquistare seppur con difficoltà i tre punti.

Come vedere Ascoli-Sampdoria e Cittadella-Ternana in diretta tv e in streaming

Ascoli-Sampdoria e Cittadella-Ternana sono in programma sabato 7 ottobre alle 16:15. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Sampdoria

La sfida di Ascoli potrebbe finire in pareggio. Un match che la Sampdoria non può assolutamente perdere se vuole salvare la panchina del proprio allenatore. Una rete per squadra, sicuro. Poi la X è il risultato più probabile.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Botteghin, Falasco; Gnahoré, Di Tacchio, Milanese; Manzari, Rodriguez; Mendes.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Barreca; Girelli, Ricci, Vieira; Delle Monache, Esposito, Borini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1