Cadice-Girona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Cadice-Girona è una partita della nona giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Doveva succedere ed è successo. E forse è anche giusto così. L’ex capolista Girona nel turno della scorsa settimana ha perso contro il Real Madrid. Ma questo ovviamente non toglie nulla ad una squadra che fino ad oggi ha reso oltre le aspettative. Si rimane al terzo posto, a quota 19 punti, con la certezza di avere messo in cascina un bel po’ di punti per raggiungere la salvezza che senza girarci troppo intorno è l’obiettivo principale. Non può che essere così.

Adesso il Girona gioca in trasferta, sul campo del Cadice. E non è di certo un impegno agevole. I padroni di casa non vincono da quattro turni e sentono l’odore dell’impresa. Anche perché negli ultimi due incontri contro il Girona giocati in casa si è sempre vinto, con lo stesso risultato: 2-0. Insomma, anche il passato ci dice una cosa che sembra essere sotto gli occhi di tutti: l’ex capolista difficilmente uscirà con una vittoria da questo match nonostante i risultati fino al momento ci abbiano detto che gli ospiti se la possono realmente giocare con tutti.

Ma la Liga è sempre un campionato particolare realmente tutte possono vincere contro Real e Barcellona pure. I bookmaker in questo caso danno favoriti gli ospiti. Noi siamo invece di un’altra idea.

Dove vedere Cadice-Girona in diretta tv e streaming

Cadice-Girona è una gara valida per la nona giornata della Liga ed è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Difficile per il Girona riuscire a tornare a casa con il punteggio pieno, assai più probabile che questo match possa finire in pareggio con almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Cadice-Girona

CADICE (4-1-4-1): Ledesma; Zaldua, Mere, Mbaye, J Hernandez, Pires; Kouame, Sobrino, Alcaraz; Roger, Ramos.

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Couto, E Garcia, Blind, Gutierrez; Valery, Herrera, D Lopez, A Garcia, Savio; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1