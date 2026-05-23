Pronostico Tottenham-Everton: due risultati su tre per scacciare ogni incubo

Tottenham-Everton è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nervosismo e tensione si taglieranno a fette domenica pomeriggio nel Nord di Londra. Nell’impianto degli Spurs il Tottenham di Roberto De Zerbi ha in sostanza due risultati su tre per essere certo di mantenere la categoria ed archiviare una stagione oltremodo negativa, in cui è finito clamorosamente e contro ogni pronostico a lottare per non retrocedere, fino all’ultima giornata.

Gli Spurs al momento sono diciassettesimi, con un vantaggio di due punti sulla terzultima, il West Ham. In caso di pareggio rischiano di chiudere a quota 39 insieme agli Hammers – ovviamente i cugini dovranno fare il proprio dovere, battendo un Leeds praticamente già in vacanza – che però retrocederebbero ugualmente per via di una differenza reti nettamente peggiore (-10 contro -22).

De Zerbi, tuttavia, commetterebbe un grave errore se si fidasse completamente dell’Everton. I Toffees, dopo la sconfitta rimediata una settimana fa in casa contro il Sunderland (1-3), non possono più ambire ad una qualificazione europea ma l’obiettivo di concludere la stagione nella parte sinistra della classifica alletta e non poco, anche perché c’è pure in ballo qualche milioncino. Da marzo in poi, comunque, gli uomini di David Moyes sembrano aver tirato i remi in barca, avendo vinto a malapena una partite nelle ultime otto (i tre punti mancano da metà aprile).

Come vedere Tottenham-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Tottenham ed Everton è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La tensione sarà il fattore predominante. Il Tottenham in casa ha vissuto un’annata horror, vincendo appena due partite su diciotto e collezionando ben 10 KO interni. Anche l’ultimo pareggio contro un Leeds demotivato ha mostrato fantasmi e una produzione offensiva asfittica (appena 1,06 xG a partita).

L’Everton non vince da metà aprile e sembra già in vacanza, ma Moyes ha già dimostrato lo scorso anno a Newcastle (vincendo 1-0 all’ultima giornata da sfavorito e senza obiettivi) che le sue squadre non regalano nulla, specialmente se c’è la motivazione extra di salvare il West Ham (ex squadra del tecnico scozzese). Con gli Spurs contratti dalla paura e l’Everton pronto a colpire di rimessa, ci attende un match bloccato, spigoloso e con pochissimi spazi. Occhio all’X Primo Tempo/X Finale, una giocata strutturata sulla strisciante paura di farsi male da parte del Tottenham. Un pari a reti bianche oppure un 1-1 finale rispecchierebbero perfettamente l’andamento tattico di un match dove nessuno scoprirà il fianco facilmente.

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Le probabili formazioni di Tottenham-Everton

TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Pedro Porro, Danso, van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kolo Muani, Gallagher, Tel; Richarlison.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Rohl, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1