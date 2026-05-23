Pronostico Sunderland-Chelsea: la prospettiva Conference non alletta

Sunderland-Chelsea è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Chelsea ottavo a quota 52 punti, Sunderland decimo a 51. Eppure entrambe sono ancora in piena corsa per un posto in Europa, in virtù del fatto che, tra ranking Uefa e vittorie inglesi nelle coppe europee, la Premier League quest’anno potrebbe portare praticamente la metà delle squadre di questo campionato nelle prossime competizioni continentali. Per i Blues sarebbe solamente un “contentino”. La stagione dei londinesi resta deludente sotto tutti i punti di vista e i più maligni, in Inghilterra, sono convinti che il club della capitale non abbia alcuna intenzione di rigiocare la dispendiosa e poco redditizia Conference League, manifestazione che tra l’altro il Chelsea ha già vinto lo scorso anno.

L’unico modo per evitare la Conference, per i Blues, è battere il Sunderland a domicilio e sperare che il Brighton, settimo a +1 sulla formazione guidata dal traghettatore McFarlane – il nuovo allenatore sarà Xabi Alonso, già ufficializzato – non faccia lo stesso con il Manchester United.

Ovviamente anche il Brentford, a quota 52 come i Blues ma dietro per la peggior differenza reti, non deve espugnare Anfield contro un Liverpool che ha bisogno di un punto per blindare la Champions League. Insomma, Chelsea non padrone del proprio destino nella corsa al settimo posto. Il Sunderland, al contempo, chiuderebbe ottavo (o settimo) se riuscisse a prevalere sul Chelsea e se la sfida tra Reds e Brentford non dovesse chiudersi con un successo ospite. Gli uomini di Regis Le Bris sono andati ad ogni modo al di là delle più rosee aspettative, considerando che provenivano dalla Championship ed erano una neopromossa.

Come vedere Sunderland-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sunderland e Chelsea è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Assecondare l’istinto sulla spinta dei padroni di casa è un’ottima mossa, ma per farlo con una quota d’acciaio la combo 1X+Under 3.5 è perfetta. L’attacco dei Blues, infatti, è letteralmente svanito nel nulla: nelle ultime 12 gare giocate contro avversari di Premier League hanno segnato la miseria di 7 gol complessivi, restando a secco 7 volte e generando a malapena 0,98 xG a partita. Anche nel recente successo nel derby con il Tottenham, l’undici di McFarlane ha prodotto 0,63 xG. Per chi vuole tentare il colpo gobbo, il segno 1 fisso sfiora quote altissime ed è una scommessa intelligente.

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Le probabili formazioni di Sunderland-Chelsea

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Geertruida, Mukiele, O’Nien, Mandava; Xhaka, Sadiki; Hume, Le Fée, Angulo; Brobbey.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Pedro Neto, Palmer, Enzo Fernandez; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0