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Pronostico Getafe-Osasuna: alla fine sarà Conference League

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Getafe-Osasuna è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Padrone del proprio destino. E non potrebbe essere altrimenti all’ultima giornata. Anche se il Getafe, nel corso dell’ultima parte di stagione, ha sicuramente buttato alle ortiche diverse occasioni per mettersi dentro la zona Europa. Ma non è tutto perduto, anzi. Basta una vittoria per andare in Conference League.

Pronostico Getafe-Osasuna
Pronostico Getafe-Osasuna: alla fine sarà Conference League (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non è semplice, almeno sulla carta. L’Osasuna è una delle squadre ancora impegnate per la salvezza. E dovrebbe fare risultato. Anche se lo scontro diretto tra Girona e Elche, di fatto, aiuta questa truppa alla quale basterebbe un pareggio. E forse nemmeno visto che ha i migliori scontri diretti col Girona e la migliore differenza reti con l’Elche. E poi dovrebbe vincere anche il Maiorca. Quindi l’incastro potrebbe essere perfetto. Certo, l’Osasuna non è salvo e deve stare attento a quello che succede sugli altri campi, ma pensare di vincere questa partita è complicato.

Nel gioco degli incastri il Getafe potrebbe levare il piede dall’acceleratore qualora il Rayo Vallecano non vincesse la sua partita. Ma prima di avere notizie deve cercare di fare suo il risultato. Insomma, in campo le gambe e la testa, fuori dal campo le orecchie e gli occhi su un altro match, almeno per quanto riguarda gli ospiti. Il Getafe, alla fine, dovrebbe riuscire a vincere il match.

Come vedere Getafe-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Osasuna gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Crediamo che il Getafe alla fine dovrebbe riuscire a portare a casa il match conquistando così l’accesso alla prossima Conference League. La quota è altissima ed è assolutamente da prendere in considerazione.

Le probabili formazioni di Getafe-Osasuna

GETAFE (3-4-3): Soria; Nyom, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias; Milla, Caceres, Arambarri; Martin, Liso.
OSASUNA (4-4-2): Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torro, Moncayola; Ruben Garcia, Oroz, V Munoz; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0

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