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Pronostico Celta Vigo-Siviglia: solo una squadra è motivata

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Celta Vigo-Siviglia è una gara della trentottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Contro un Siviglia che ha raggiunto, anche se in maniera tutt’altro che semplice, la salvezza, il Celta Vigo si gioca la possibilità di prendersi la qualificazione alla prossima Europa League. I padroni di casa hanno tutti i favori del pronostico. Basta un pareggio, ma non verrà rischiato nulla.

Pronostico Celta Vigo-Siviglia
Pronostico Celta Vigo-Siviglia: solo una squadra è motivata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Quella del Celta è stata una stagione dai due volti. All’inizio dell’anno sembrava complicato pensare a questo piazzamento, poi una sfilza lunghissima di risultati utili hanno ribaltato le carte in tavola. E adesso è il momento di chiudere in maniera definitiva il discorso. Di completare l’opera. Da parte del Siviglia non ci sarà nessuna resistenza. La squadra andalusa non ha più nessuna forza dopo aver disperatamente cercato in tutti i modi di salvarsi. Nel momento in cui ci è riuscita deve solamente andare in vacanza e pensare di programmare nel migliore dei modi la prossima annata che per forza di cose deve essere diversa da questa.

Da molti anni ormai il Siviglia lotta per le zone meno nobili della classifica, e di qualcuno la competenza sarà. Ecco perché ci aspettiamo una squadra con i remi in barca. E un Celta vincente. 

Come vedere Celta Vigo-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Siviglia gara valida per la trentottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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La vittoria del Celta Vigo è quotata 1.85 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Dopo aver messo al sicuro il risultato, il Celta Vigo potrebbe anche regalare un gol al Siviglia. Comunque, sul fatto che la vittoria sarà dei padroni di casa non abbiamo il minimo dubbio.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Siviglia

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Lopez, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Swedberg.
SIVIGLIA (4-4-2): Vlachodimos; Suazo, Salas, Castrin, Carmona; Oso, Gudelj, Sow, Vargas; Maupay, Adams.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1

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