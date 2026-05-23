Pronostico Liverpool-Brentford: tensione e spettacolo nell’ultimo ballo di Salah

Liverpool-Brentford è una partita della trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un fiume di sterline spese per un tutt’altro che esaltante quinto (o se va bene, quarto) posto, con il pass per la prossima Champions League – il minimo sindacale – che eviterà il disastro totale.

Il Liverpool sta per archiviare una stagione amara, deludente, in cui le soddisfazioni si contano sulle dita di una mano nonostante la faraonica campagna acquisti estiva. Un’annata tormentata soprattutto per il suo allenatore Arne Slot, sempre in bilico dopo che aveva sorpreso tutti vincendo subito il titolo nella stagione d’esordio. Il tecnico olandese per adesso rimane in sella ma le voci di una possibile separazione a fine torneo continuano a rincorrersi senza sosta in questi giorni in Inghilterra.

I Reds, peraltro, non hanno neppure la certezza di essere qualificati alla Champions a 90 minuti dalla fine della Premier League. Gli serve ancora un punto per blindare la quinta piazza.

Il Bournemouth sesto ha tre punti in meno e una differenza reti peggiore: +10 contro +4. Solo un cataclisma potrebbe costringere il Liverpool a giocare un clamoroso spareggio contro le Cherries (perfetta parità negli scontri diretti). Salah e compagni, in ogni caso, non vincono in campionato da oltre un mese e sono reduci dal pesante KO di Birmingham con l’Aston Villa (4-2), seconda sconfitta consecutiva lontano da Anfield e quinta partita di fila senza clean sheet.

Dal canto suo, il Brentford coltiva ancora speranze d’Europa (Conference League), non essendo completamente fuori dai giochi. Le Bees sono none, a pari punti con il Chelsea (52), soltanto che i Blues sono leggermente avanti nella differenza reti. Ciò significa che anche un’eventuale successo ad Anfield rischierebbe di non bastare se anche i cugini dovessero vincere. In realtà davanti ci sarebbe anche il Brighton (a +1), impegnato con il Manchester United. Insomma, una serie di incastri non facile per un Brentford che da marzo in poi ha vinto un solo match. E che in trasferta non esulta da febbraio.

Come vedere Liverpool-Brentford in diretta tv e in streaming

Liverpool-Brentford è in programma domenica alle 17:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Le motivazioni europee del Brentford, unite alle clamorose amnesie difensive del Liverpool, spingono questa partita verso un copione spettacolare e aperto. Gli uomini di Slot sono reduci dal pesante 4-2 di Birmingham contro l’Aston Villa, non vincono da un mese e non collezionano un clean sheet da cinque partite consecutive.

Inoltre, c’è un dato che fa tremare i tifosi di casa: il Liverpool è la squadra che ha subito più gol su calcio piazzato in tutta la Premier League (ben 20). Il Brentford, obbligato a vincere e sperare nei passi falsi di Chelsea e Brighton, imposterà una gara d’assalto cercando di sfruttare fisicità e palle inattive. La combo Gol+Over 2.5 ci sembra la giocata più logica per l’atto finale ad Anfield. L’orgoglio dei Reds nell’ultima recita casalinga di Salah, combinato con la spregiudicatezza tattica di un Brentford che non ha nulla da perdere, promette una girandola di gol da ambo le parti.

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Le probabili formazioni di Liverpool-Brentford

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Gakpo.

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Igor Thiago.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1